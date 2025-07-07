На бывшего первого замглавы Росгвардии Стригунова завели уголовное дело

В Росгвардии сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего первого замдиректора ведомства Виктора Стригунова по факту злоупотребления полномочиями при строительстве полигона в Сибири.

"По поручению Главнокомандующего войсками национальной гвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова Главным управлением собственной безопасности Росгвардии совместно с Управлением ФСБ по войскам национальной гвардии проведены проверочные мероприятия по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим заместителем главы ведомства генерал-полковником Виктором Стригуновым в период прохождения службы на занимаемой им должности", - цитирует заявление Росгвардии "Интерфакс".

Материалы проверки, касающиеся злоупотреблений при реализации строительства одного из полигонов Сибирского округа, были переданы органам военного следствия. По итогам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

В ведомстве напомнили, что Стригунов был уволен в 2023 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.07.2025, 21:12
    Гость: Ваське из Жмеринки

    Бандиты и воры в России сыпятся безостановочно, только в бандерятнике кровавый клоун Зе и его приспешники оказались святее папы римского.

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