На бывшего первого замглавы Росгвардии Стригунова завели уголовное дело

19:20 7.07.2025

В Росгвардии сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего первого замдиректора ведомства Виктора Стригунова по факту злоупотребления полномочиями при строительстве полигона в Сибири.

"По поручению Главнокомандующего войсками национальной гвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова Главным управлением собственной безопасности Росгвардии совместно с Управлением ФСБ по войскам национальной гвардии проведены проверочные мероприятия по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим заместителем главы ведомства генерал-полковником Виктором Стригуновым в период прохождения службы на занимаемой им должности", - цитирует заявление Росгвардии "Интерфакс".

Материалы проверки, касающиеся злоупотреблений при реализации строительства одного из полигонов Сибирского округа, были переданы органам военного следствия. По итогам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

В ведомстве напомнили, что Стригунов был уволен в 2023 году.