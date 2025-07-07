Исполняющим обязанности главы Минтранса РФ назначен Андрей Никитин

Андрей Никитин, до недавнего времени занимавший пост замглавы Минтранса РФ, а до этого - губернатора Новгородской области, назначен на должность исполняющего обязанности министра транспорта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, пишет "Интерфакс".

Путин провел рабочую встречу с Никитиным. Президент предложил ему "сделать еще один шаг вперед по карьерной лестнице", поработав в качестве и.о. министра транспорта, а также сообщил, что намерен внести его кандидатуру в Госдуму для утверждения министром.

"Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, личные, результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки. Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную думу, и в случае, если депутаты поддержат, то я, в свою очередь, подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства", - сказал Путин.

"Владимир Владимирович, это честь и ответственность для меня. Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Мы - самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономике, нашим людям", - ответил Никитин, пообещав президенту "работать с полной отдачей".

Ранее в понедельник президентским указом от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт. Формулировка о причинах отставки в документе отсутствует. Старовойт проработал на этой должности с мая 2024 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.07.2025, 15:44
    Гость: -1

    Может хоть в аэропортах уберут все не нужные торгашки, а пассажирам будет где посидеть в ожидании рейса?!

  4. 07.07.2025, 14:14
    Гость: Главное

    ".... А вы друзья как не садитесь всё в музыканты не годитесь! " Назначают в профильные технические министерства то юристов, то экономистов. Ни одного с профильным образованием и работавшего "на земле" с самых низов.

  5. 07.07.2025, 14:09
    Гость: На них

    можно ставить ставки,кто раньше сойдёт с дистанции и с каким багажом.Путинизм по другому народу "не служит".

Все комментарии (6)
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