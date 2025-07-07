Исполняющим обязанности главы Минтранса РФ назначен Андрей Никитин

13:25 7.07.2025

Андрей Никитин, до недавнего времени занимавший пост замглавы Минтранса РФ, а до этого - губернатора Новгородской области, назначен на должность исполняющего обязанности министра транспорта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, пишет "Интерфакс".

Путин провел рабочую встречу с Никитиным. Президент предложил ему "сделать еще один шаг вперед по карьерной лестнице", поработав в качестве и.о. министра транспорта, а также сообщил, что намерен внести его кандидатуру в Госдуму для утверждения министром.

"Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, личные, результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки. Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную думу, и в случае, если депутаты поддержат, то я, в свою очередь, подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства", - сказал Путин.

"Владимир Владимирович, это честь и ответственность для меня. Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Мы - самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономике, нашим людям", - ответил Никитин, пообещав президенту "работать с полной отдачей".

Ранее в понедельник президентским указом от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт. Формулировка о причинах отставки в документе отсутствует. Старовойт проработал на этой должности с мая 2024 года.