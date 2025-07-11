15:33 11.07.2025

Минтруд обеспечил работой более 48 000 вернувшихся участников спецоперации на Украине. Об этом сообщила первый замминистра ведомства Ольга Баталина в ходе заседания президиума Совета законодателей России, пишут "Ведомости".

Она отметила, что не все из вернувшихся готовы приступить к работе в связи с прохождением реабилитации, социальной адаптации или восстановления здоровья. Баталина напомнила, что за теми, кто был мобилизован, сохранены рабочие места, поэтому у них есть право вернуться на рабочее место.

2 июня стало известно, что резерв рабочих мест для участников спецоперации будет сформирован в муниципальных и госучреждениях, на предприятиях и в организациях страны. Появится также система мониторинга трудоустройства для этой категории. Им окажут помощь, включая юридическую, в оформлении или восстановлении документов, требуемых для устройства на работу. Речь идет также об обучении и повышении квалификации.