Минтруд обеспечил работой более 48 000 вернувшихся участников спецоперации

Минтруда и соцзащиты РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Минтруд обеспечил работой более 48 000 вернувшихся участников спецоперации на Украине. Об этом сообщила первый замминистра ведомства Ольга Баталина в ходе заседания президиума Совета законодателей России, пишут "Ведомости".

Она отметила, что не все из вернувшихся готовы приступить к работе в связи с прохождением реабилитации, социальной адаптации или восстановления здоровья. Баталина напомнила, что за теми, кто был мобилизован, сохранены рабочие места, поэтому у них есть право вернуться на рабочее место.

2 июня стало известно, что резерв рабочих мест для участников спецоперации будет сформирован в муниципальных и госучреждениях, на предприятиях и в организациях страны. Появится также система мониторинга трудоустройства для этой категории. Им окажут помощь, включая юридическую, в оформлении или восстановлении документов, требуемых для устройства на работу. Речь идет также об обучении и повышении квалификации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 11.07.2025, 18:50
    Гость: Олег

    А какой работой, в офисах? У нас и так офисных трудяг в десятки раз больше чем любой другой стране. Работал на Ямале, как то приехали типа потенциально инвесторы китайцы, когда узнали сколько дармоедов сидит в Москве в офисе, попросту сказали, что мы обречены с этой экономикой.

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