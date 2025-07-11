Минтруд обеспечил работой более 48 000 вернувшихся участников спецоперации
Минтруд обеспечил работой более 48 000 вернувшихся участников спецоперации на Украине. Об этом сообщила первый замминистра ведомства Ольга Баталина в ходе заседания президиума Совета законодателей России, пишут "Ведомости".
Она отметила, что не все из вернувшихся готовы приступить к работе в связи с прохождением реабилитации, социальной адаптации или восстановления здоровья. Баталина напомнила, что за теми, кто был мобилизован, сохранены рабочие места, поэтому у них есть право вернуться на рабочее место.
2 июня стало известно, что резерв рабочих мест для участников спецоперации будет сформирован в муниципальных и госучреждениях, на предприятиях и в организациях страны. Появится также система мониторинга трудоустройства для этой категории. Им окажут помощь, включая юридическую, в оформлении или восстановлении документов, требуемых для устройства на работу. Речь идет также об обучении и повышении квалификации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Языки говорят что больше миллиона работать уже никогда не будут.
И у всех зарплата 160 000.
закрыли пару предприятий в Москве тов Собянин и потеряли 40 000 рабочих мест
Привычку летать везде и всюду как лечить собираются?
А какой работой, в офисах? У нас и так офисных трудяг в десятки раз больше чем любой другой стране. Работал на Ямале, как то приехали типа потенциально инвесторы китайцы, когда узнали сколько дармоедов сидит в Москве в офисе, попросту сказали, что мы обречены с этой экономикой.