В Госдуме рекомендовали принять закон о гражданских женах бойцов
Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который направлен на защиту интересов вдов и детей погибших или пропавших без вести участников спецоперации, сообщают «Ведомости».
Инициатива позволяет гражданским женам погибших военных через суд в особом порядке признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы, напомнили в комитете.
«Законопроектом предлагается закрепить правовое регулирование в интересах членов семьи погибших военнослужащих, если у таких военнослужащих сложились незарегистрированные в установленном порядке брачные отношения (семья) до участия в специальной военной операции», – заявил один из авторов проекта председатель комитета Павел Крашенинников.
Для получения выплат после гибели военного, как пояснил депутат, необходимо соблюдение ряда условий. Пара должна проживать вместе не менее трех или не менее одного года, если у них есть общий ребенок. Если этот факт будет установлен в суде, то семья погибшего сможет получить страховые выплаты в связи с его гибелью, а также «ежемесячные выплаты, социальные льготы, приобрести наследственные права, решить юридическую судьбу имущества погибшего».
Отмечается, что в исключительных случаях суд может признать наличие брачных отношений, если мужчина и женщина совместно проживали менее установленных сроков. Такими случаями могут считаться беременность и подача заявления в ЗАГС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Инициатива позволяет гражданским женам погибших военных через суд в особом порядке признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
А что делать тогда законным жёнам,если на стороне у участника СВО появились дети? Бодаться в судах с гражданскими жёнами и доказывать своё первенство в браке и законность наследования имущества погибшего? Согласно этой инициативе появляется возможность у якобы гражданских жён получить хотя бы часть наследства.Широкое поле деятельности для прошмандовок разных мастей. В последнее время появились девахи,заключающие экстренные браки с убывающими на СВО военнослужащими.В случае гибели бойца они получают все положенные льготы и выплаты и стараются тут же заключить брак с очередным военнослужащим,убывающим на СВО. И всё по закону.
Маразм крепчал
Традиционные ценности разрушены путинскими новациями в семейных законах.
Верните законы о браке и семье 1947-го года, отмените ювенальную юстицию, алименты, жилищные алименты, законы о семейном насилии, а потом говорите о традиционных ценностях.
При нынешних законах традиционная семья невозможна.
хернёй маются депутаты. Всё должно быть наоборот. Жёсткое отрицание каких-либо прав "гражданских жён" укрепит семью и заставит регистрировать брак.
Другое дело, что права женщин в браке таковы, что необходимо эти права ограничить, чтобы пацаны жениться не боялись. А то будет как в анекдоте про Штирлица:
Штирлицу сообщили, что у него родился пятый сын. Скупая слеза потекла по щеке - он 25 лет не был дома.
Невозможно сегодня жениться, ибо она родит от другого, а ты будешь платить и содержать минимум до года. А на суды и экспертизы с фронта не отпустят.
.
Как паллиатив, госорганы могут начать признавать договора между солдатом и женщиной, где расписано, какие свои права и активы он ей передаёт без заключения брака и на каких условиях.
кто то помнит хоть один полезный закон, который приняла гос дума за последние лет 20?