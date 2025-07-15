Американец, передававший России сведения о ВСУ, получил гражданство РФ

11:28 15.07.2025

Американец Дэниэл Мартиндейл, в течение двух лет передававший сведения об украинских военных и позднее эвакуированный в Россию, получил гражданство Российской Федерации, пишет "Интерфакс".

"В первую очередь, спасибо России, что приняла меня. Этот путь для меня - стать российским гражданином - (был) не из легких. Но надо благодарить и президента России за такую честь", - сказал Мартиндейл на церемонии вручения ему российского паспорта.

Присутствовавший на церемонии глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь сообщил, что американец также награждается орденом Донецкой Народной Республики, "одной из высших наград ДНР".

По его словам, Мартиндейл провел более двух лет на территории, подконтрольной Украине. "И все это время практически во взаимодействии с нашими спецслужбами, спецслужбами Российской Федерации помогал выявлять противника - места дислокации, перемещения. И, конечно же, оказал неоценимую помощь в плане сохранения жизней как наших гражданских лиц, так и наших бойцов. Особо поступки Дэниэла стали характерными при освобождении Курахова, потому что именно информация, которую передавал Дэниэл, стала ключевой", - сказал Пушилин.

"Благодаря этой информации удалось сделать все грамотно, выверенно, сберечь личный состав и добиться (выполнения) поставленных задач", - подчеркнул глава ДНР.

Сам 33-летний уроженец Нью-Йорка сказал позднее журналистам, что после получения паспорта наконец-то может считать, что "нет никакой опасности" и ему "не придется покинуть Россию". Его родители также хотели бы жить в России.