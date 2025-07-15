Американец, передававший России сведения о ВСУ, получил гражданство РФ

Американец Дэниэл Мартиндейл, в течение двух лет передававший сведения об украинских военных и позднее эвакуированный в Россию, получил гражданство Российской Федерации, пишет "Интерфакс".

"В первую очередь, спасибо России, что приняла меня. Этот путь для меня - стать российским гражданином - (был) не из легких. Но надо благодарить и президента России за такую честь", - сказал Мартиндейл на церемонии вручения ему российского паспорта.

Присутствовавший на церемонии глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь сообщил, что американец также награждается орденом Донецкой Народной Республики, "одной из высших наград ДНР".

По его словам, Мартиндейл провел более двух лет на территории, подконтрольной Украине. "И все это время практически во взаимодействии с нашими спецслужбами, спецслужбами Российской Федерации помогал выявлять противника - места дислокации, перемещения. И, конечно же, оказал неоценимую помощь в плане сохранения жизней как наших гражданских лиц, так и наших бойцов. Особо поступки Дэниэла стали характерными при освобождении Курахова, потому что именно информация, которую передавал Дэниэл, стала ключевой", - сказал Пушилин.

"Благодаря этой информации удалось сделать все грамотно, выверенно, сберечь личный состав и добиться (выполнения) поставленных задач", - подчеркнул глава ДНР.

Сам 33-летний уроженец Нью-Йорка сказал позднее журналистам, что после получения паспорта наконец-то может считать, что "нет никакой опасности" и ему "не придется покинуть Россию". Его родители также хотели бы жить в России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2025, 20:17
    Гость: Между делом

    Симпатичный парень,будет жаль, если не смогут защитить от СБУ. Парень в зоне риска.
    Да и встреча с российской обыденной жизнью может этого романтика неприятно удивить. Как говорится: "не надо путать туризм с эмиграцией"

  2. 15.07.2025, 20:02
    Гость: Хм

    Полит руководство предали "Авганцев" а не СССР и, второе, почему "Авганцы" промолчали и не встали на свою защиту тем более у них был и есть нужный ОРГАНИЗОВАННЫЙ опыт-ЗАЩИТЫ.....

  5. 15.07.2025, 16:14
    Гость: евроколхозу

    следите за болгарами, финнами, румынами - эти переобуваются в воздухе, во как адика кинули, а потом тех, кто адика за уши оттаскал.

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