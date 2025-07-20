В Госдуме предложили запретить пропаганду идеологии «расчеловечивания»

18:23 20.07.2025

Законопроект, которым предлагается запретить распространение информации, пропагандирующей идеологию расчеловечивания среди детей, разрабатывают в Госдуме, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

"В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды расчеловечивания. Мы видим, насколько сейчас аккуратно, через различные группы в социальных сетях, уже очень явно вползает идеология отказа от человеческой идентичности, которую продвигают через наших детей. Она изначально имеет вид некой детской игры, но со временем это подталкивает наших детей к тому, что заставляет их отказываться от человеческой идентичности, а значит - отказываться от тех законов, которые действуют для человека: как законов юридических, так и законов природы", - сказала Буцкая РИА Новости.

Парламентарий уточнила, что данный вид "игры" подразумевает: если ты не человек, следовательно, никакие человеческие законы не работают. Например, законы, запрещающие убийство, воровство, хранение и употребление наркотических средств, в том числе не работают элементарные правила дорожного движения о том, что нельзя переходить дорогу на зеленый свет.

Буцкая добавила, что это касается и отказа от законов природы, когда ребенку внушают, что он не человек, а условно - пантера, которая может прыгать с крыши на крышу, но очевидно, что это будет последний прыжок в жизни "маленького человека".

По ее словам, речь идет об информации, пропагандирующей отказ от биологической и бытовой принадлежности человека, выраженной в призывах одобрения, поощрения и/или демонстрации отказа от присущего человеку как биологическому виду внешнего облика или от свойственного человеку бытового и социального поведения, за исключением детских игр, спектаклей, утренников, кино- и телевизионных фильмов и других творческих постановочных мероприятий с участием детей, предполагающих в силу соответствующего сценария или сюжета сказки либо литературного произведения временное перевоплощение детей в отличающейся от человеческого образа.