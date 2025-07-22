Шадаев рассказал в Госдуме о наказаниях за поиск экстремистских материалов

16:35 22.07.2025

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарном заседании Госдумы. Его пригласили дать разъяснения по законопроекту о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN-сервисов. Министр заверил, что рядовые граждане не пострадают от принятия закона, а умысел с их стороны должен быть доказан правоохранительными органами. Главные заявления Шадаева приводит «Коммерсант».

Если пользователь не знает о том, что этот материл включен в реестр экстремистских материалов и у него нет умысла, то он не будет подвергаться наказанию даже при использовании VPN.

Правонарушение будет фиксироваться в случае умышленного доступа. Умысел должны будут доказать правоохранительные органы.

Россиян не будут наказывать за использование соцсетей, даже если они признаны экстремистскими. Только к конкретным материалам — книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки.

Роскомнадзор заблокировал 56 тыс. ресурсов, на которых размещаются экстремистские материалы.

Законопроект коснется 5,5 тыс. материалов, которые находятся в реестре экстремистских материалов Минюста.

Зарубежные платформы систематически не хотят удалять экстремистские материалы. Они блокируют каналы, удаляют приложения и игнорируют запросы со стороны российских правоохранителей.

Закон о запрете поиска экстремистских материалов дает возможность пока обойтись без блокировки зарубежных платформ.

От принятия закона рядовые пользователи не пострадают. Это очень важно.

В поле интересов правоохранительных органов будут организаторы, а также разделяющие идеологию экстремистских ячеек.



Вячеслав Володин заверил, что Госдума проконтролирует правоприменение штрафов за поиск экстремистских постов.

Законопроект и поправки к нему в итоге были приняты в третьем чтении голосами депутатов «Единой России», пишет РБК. Фракции «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия» поддержать поправки отказались.

Поправки ранее критиковал вице-спикер Госдумы, депутат от «Новых людей» Владислав Даванков. «Это первый прецедент в России, когда будут взимать штраф даже не за распространение контента, а просто за то, что вы по той или иной причине им воспользовались, зачастую совершенно случайно», — говорил депутат.

Фото: Дума.ТВ

В соответствии с принятыми поправками в КоАП административный штраф за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, для граждан составит 3-5 тыс. руб., за распространение рекламы средств доступа к заблокированным информационным ресурсам — штраф до 500 тысяч рублей.