Шадаев рассказал в Госдуме о наказаниях за поиск экстремистских материалов
Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарном заседании Госдумы. Его пригласили дать разъяснения по законопроекту о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN-сервисов. Министр заверил, что рядовые граждане не пострадают от принятия закона, а умысел с их стороны должен быть доказан правоохранительными органами. Главные заявления Шадаева приводит «Коммерсант».
- Если пользователь не знает о том, что этот материл включен в реестр экстремистских материалов и у него нет умысла, то он не будет подвергаться наказанию даже при использовании VPN.
- Правонарушение будет фиксироваться в случае умышленного доступа. Умысел должны будут доказать правоохранительные органы.
- Россиян не будут наказывать за использование соцсетей, даже если они признаны экстремистскими. Только к конкретным материалам — книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки.
- Роскомнадзор заблокировал 56 тыс. ресурсов, на которых размещаются экстремистские материалы.
- Законопроект коснется 5,5 тыс. материалов, которые находятся в реестре экстремистских материалов Минюста.
- Зарубежные платформы систематически не хотят удалять экстремистские материалы. Они блокируют каналы, удаляют приложения и игнорируют запросы со стороны российских правоохранителей.
- Закон о запрете поиска экстремистских материалов дает возможность пока обойтись без блокировки зарубежных платформ.
- От принятия закона рядовые пользователи не пострадают. Это очень важно.
- В поле интересов правоохранительных органов будут организаторы, а также разделяющие идеологию экстремистских ячеек.
Вячеслав Володин заверил, что Госдума проконтролирует правоприменение штрафов за поиск экстремистских постов.
Законопроект и поправки к нему в итоге были приняты в третьем чтении голосами депутатов «Единой России», пишет РБК. Фракции «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия» поддержать поправки отказались.
Поправки ранее критиковал вице-спикер Госдумы, депутат от «Новых людей» Владислав Даванков. «Это первый прецедент в России, когда будут взимать штраф даже не за распространение контента, а просто за то, что вы по той или иной причине им воспользовались, зачастую совершенно случайно», — говорил депутат.
Фото: Дума.ТВ
В соответствии с принятыми поправками в КоАП административный штраф за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, для граждан составит 3-5 тыс. руб., за распространение рекламы средств доступа к заблокированным информационным ресурсам — штраф до 500 тысяч рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Трудно поверить что это происходит в России, 40 лет после падения химеры коммунизма... - полный БРЕД.
Люди ничему не научились на своем собственном опыте, за весь 20й век.
Печально..
народом воевать проще, чем с бандеровцами.
Понятно.Выходит,теперь будут карать не за то,что сделал,а за то что только подумал.Не читал,а хотел прочитать- т.е.в мыслях согрешил!Вот это да. Как есть- главенство прав человека и демократия."Непойманные воры научат нас морали,а тыловые крысы в строю удержат нас".
Рассказывали нам про миллионы "десять лет без права переписки за анекдот", а особо одаренные даже про расстрел всей семьи, включая кошку, вдохновенно врали, хотя и не смогли, до си пор, привести НИ ОДНОГО примера подобного дела - а вот оно, теперь, на законодательном уровне прописано, что за поиск анекдота карать будут!
И эти же личности верещали про несвободу в Союзе.