Шадаев рассказал в Госдуме о наказаниях за поиск экстремистских материалов

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарном заседании Госдумы. Его пригласили дать разъяснения по законопроекту о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN-сервисов. Министр заверил, что рядовые граждане не пострадают от принятия закона, а умысел с их стороны должен быть доказан правоохранительными органами. Главные заявления Шадаева приводит «Коммерсант».

  • Если пользователь не знает о том, что этот материл включен в реестр экстремистских материалов и у него нет умысла, то он не будет подвергаться наказанию даже при использовании VPN.
  • Правонарушение будет фиксироваться в случае умышленного доступа. Умысел должны будут доказать правоохранительные органы.
  • Россиян не будут наказывать за использование соцсетей, даже если они признаны экстремистскими. Только к конкретным материалам — книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки.
  • Роскомнадзор заблокировал 56 тыс. ресурсов, на которых размещаются экстремистские материалы.
  • Законопроект коснется 5,5 тыс. материалов, которые находятся в реестре экстремистских материалов Минюста.
  • Зарубежные платформы систематически не хотят удалять экстремистские материалы. Они блокируют каналы, удаляют приложения и игнорируют запросы со стороны российских правоохранителей.
  • Закон о запрете поиска экстремистских материалов дает возможность пока обойтись без блокировки зарубежных платформ.
  • От принятия закона рядовые пользователи не пострадают. Это очень важно.
  • В поле интересов правоохранительных органов будут организаторы, а также разделяющие идеологию экстремистских ячеек.


Вячеслав Володин заверил, что Госдума проконтролирует правоприменение штрафов за поиск экстремистских постов.

Законопроект и поправки к нему в итоге были приняты в третьем чтении голосами депутатов «Единой России», пишет РБК. Фракции «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия» поддержать поправки отказались.

Поправки ранее критиковал вице-спикер Госдумы, депутат от «Новых людей» Владислав Даванков. «Это первый прецедент в России, когда будут взимать штраф даже не за распространение контента, а просто за то, что вы по той или иной причине им воспользовались, зачастую совершенно случайно», — говорил депутат. 

Фото: Дума.ТВ

В соответствии с принятыми поправками в КоАП административный штраф за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, для граждан составит 3-5 тыс. руб., за распространение рекламы средств доступа к заблокированным информационным ресурсам — штраф до 500 тысяч рублей.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.07.2025, 22:57
    Гость: Лом

    Трудно поверить что это происходит в России, 40 лет после падения химеры коммунизма... - полный БРЕД.
    Люди ничему не научились на своем собственном опыте, за весь 20й век.
    Печально..

  3. 22.07.2025, 21:54
    Гость: Ага

    Понятно.Выходит,теперь будут карать не за то,что сделал,а за то что только подумал.Не читал,а хотел прочитать- т.е.в мыслях согрешил!Вот это да. Как есть- главенство прав человека и демократия."Непойманные воры научат нас морали,а тыловые крысы в строю удержат нас".

  4. 22.07.2025, 20:53
    Гость: сколько десятилетий упоротые

    Рассказывали нам про миллионы "десять лет без права переписки за анекдот", а особо одаренные даже про расстрел всей семьи, включая кошку, вдохновенно врали, хотя и не смогли, до си пор, привести НИ ОДНОГО примера подобного дела - а вот оно, теперь, на законодательном уровне прописано, что за поиск анекдота карать будут!

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Из-за убытков фермеры в России начали массово уничтожать кур-несушек
80 лет с начала работы Потсдамской конференции: зачем рушат итоги Потсдама?
Фотобанк Росконгресса/Сергей Михайличенко
Захарова: РФ имеет право применять оружие против помогающих Украине стран
© KM.RU, Алексей Белкин
Кабмин утвердил перечень лиц, которым можно передать телефон без штрафа
Избранное
Рейд «Счастье рядом» (интернет-релиз)
«Потомучто» доказали в Саратове, что потусторонние силы существуют
Дельфин, 7 апреля, VK STADIUM
Курская «наступная аномалия»: скрытые смыслы
«Украинский язык начинает бесить! Вы этого добиваетесь?» — соцсети Украины
F.P.G помогли своим поклонникам войти в историю
Конфликт в Донбассе: Киев готовится принести себя в жертву, чтобы навредить России?
«Вряд ли для кого является секретом, что с исчезновением СССР антисоветская риторика стала обычным явлением»
Как отремонтировать трещины в потолке?
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы?
Медицина фактов и достоинства: врачебная этика в период пандемии
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации