В школах появится новый предмет о духовно-нравственных ценностях России

11:05 22.07.2025

Новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России» появится в российских школах в 2026-2027 учебном году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, подготовленный Минпросвещения.

Согласно материалу, сейчас проходит экспертиза соответствующей образовательной программы. Как уточнили в министерстве, курс направлен на формирование у школьников системы ценностей, основанной на традиционных духовных и нравственных основах российского общества.

Программа предполагает знакомство учащихся с жизненным путем и убеждениями выдающихся деятелей — государственных, культурных, научных и военных. Особое внимание, как подчеркивается, будет уделено примерам героизма участников специальной военной операции. Через их биографии школьникам предстоит усваивать образцы «созидательных ориентиров и нравственной устойчивости».