В школах появится новый предмет о духовно-нравственных ценностях России

Новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России» появится в российских школах в 2026-2027 учебном году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, подготовленный Минпросвещения.

Согласно материалу, сейчас проходит экспертиза соответствующей образовательной программы. Как уточнили в министерстве, курс направлен на формирование у школьников системы ценностей, основанной на традиционных духовных и нравственных основах российского общества.

Программа предполагает знакомство учащихся с жизненным путем и убеждениями выдающихся деятелей — государственных, культурных, научных и военных. Особое внимание, как подчеркивается, будет уделено примерам героизма участников специальной военной операции. Через их биографии школьникам предстоит усваивать образцы «созидательных ориентиров и нравственной устойчивости».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.07.2025, 22:24
    Гость: Не хитри!

    Кирю в свое время поймали, хитрил из сигаретами, потом из часами, потом Госпоть гепнул кирей наземь как предупреждение. Ноля тоже хапнули, яйцами торговал питерскими.
    Дальше хитрят, ты посмотри на них

  2. 22.07.2025, 22:22
    Гость: Эти ценности у всех разные.

    У тех,кто грабит россиян они одни,а у россиян,которых грабят буржуи,они иные. Про какие собрались рассказывать и к чему призывать детей ограбленных россиян? Нет понятия просто "РОССИЯ"-что имеется в виду-государство или страна?Государство-аппарат насилия над населением,которое суёт свой нос и глаз в каждую замочную скважину и лепит антинародные законы пачками,а страна -это территория,на которой живут и трудятся люди.создавая богатство страны и государства,в том числе.Так что,вместе никак одно и тоже не получится.

  3. 22.07.2025, 22:17
    Гость: Может хватит уже этих плясок

    с "духовно-нравственными ценностями",которые власти хотят навесить на детей.как ярмо? Значит, скрепность трещит что ли,-не хочет вторая нефть любить и кланяться в ноги вчерашним совкам,которые из себя возомнили чёт знает кого? Соблюдайте Конституцию и всё будет норм,уберите попов из публичного пространства(это прямое нарушение основного Закона страны),они только раздражают.Их легенды о загробном мире всем надоели,потому что,люди(дети особенно) хотят жить СЕЙЧАС.

  5. 22.07.2025, 22:08
    Гость: сначала пусть извинятся за то.что назвали россиян

    Живых граждан-неодушевлённой вещью-Второй нефтью- это раз. Затем,пусть на первом месте стоят принципы Справедливости в социальном российском обществе,а не отмазывание воров и плевки на Конституцию,которую нарушают на каждом углу.И,в-третьих: сначала закончите сво,а мы посмотрим.что получится в итоге? ПС: А,также,перестаньте расшаркиваться перед иностранными этническими опг,а то гадко попахивает: Россию фактически "бьют наотмашь",делают в нашей стране,что хотят,а к ним виляя хвостом,политолух Марков и Гусман несутся,а пресс-секретарь Самого чуть не дифирамбы поёт-это как вяжется с нашими нравственными ценностями,кто же в них поверит,тем более,дети?

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