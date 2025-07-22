В школах появится новый предмет о духовно-нравственных ценностях России
Новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России» появится в российских школах в 2026-2027 учебном году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, подготовленный Минпросвещения.
Согласно материалу, сейчас проходит экспертиза соответствующей образовательной программы. Как уточнили в министерстве, курс направлен на формирование у школьников системы ценностей, основанной на традиционных духовных и нравственных основах российского общества.
Программа предполагает знакомство учащихся с жизненным путем и убеждениями выдающихся деятелей — государственных, культурных, научных и военных. Особое внимание, как подчеркивается, будет уделено примерам героизма участников специальной военной операции. Через их биографии школьникам предстоит усваивать образцы «созидательных ориентиров и нравственной устойчивости».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кирю в свое время поймали, хитрил из сигаретами, потом из часами, потом Госпоть гепнул кирей наземь как предупреждение. Ноля тоже хапнули, яйцами торговал питерскими.
Дальше хитрят, ты посмотри на них
У тех,кто грабит россиян они одни,а у россиян,которых грабят буржуи,они иные. Про какие собрались рассказывать и к чему призывать детей ограбленных россиян? Нет понятия просто "РОССИЯ"-что имеется в виду-государство или страна?Государство-аппарат насилия над населением,которое суёт свой нос и глаз в каждую замочную скважину и лепит антинародные законы пачками,а страна -это территория,на которой живут и трудятся люди.создавая богатство страны и государства,в том числе.Так что,вместе никак одно и тоже не получится.
с "духовно-нравственными ценностями",которые власти хотят навесить на детей.как ярмо? Значит, скрепность трещит что ли,-не хочет вторая нефть любить и кланяться в ноги вчерашним совкам,которые из себя возомнили чёт знает кого? Соблюдайте Конституцию и всё будет норм,уберите попов из публичного пространства(это прямое нарушение основного Закона страны),они только раздражают.Их легенды о загробном мире всем надоели,потому что,люди(дети особенно) хотят жить СЕЙЧАС.
25 лет,а только хуже стало.Что скажешь?
Живых граждан-неодушевлённой вещью-Второй нефтью- это раз. Затем,пусть на первом месте стоят принципы Справедливости в социальном российском обществе,а не отмазывание воров и плевки на Конституцию,которую нарушают на каждом углу.И,в-третьих: сначала закончите сво,а мы посмотрим.что получится в итоге? ПС: А,также,перестаньте расшаркиваться перед иностранными этническими опг,а то гадко попахивает: Россию фактически "бьют наотмашь",делают в нашей стране,что хотят,а к ним виляя хвостом,политолух Марков и Гусман несутся,а пресс-секретарь Самого чуть не дифирамбы поёт-это как вяжется с нашими нравственными ценностями,кто же в них поверит,тем более,дети?