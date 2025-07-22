В редакцию Telegram-канала Baza пришли полиция и ОМОН с обысками
Полицейские и сотрудники ОМОН пришли с обысками в офис телеграм-канала Baza. Источник в правоохранительных органах рассказал РБК, что обыски в редакции Baza связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа.
Сначала полицейские пришли в квартиру главного редактора канала Глеба Трифонова, а уже потом в редакцию. Связи с Трифоновым нет, главного редактора увезли в неизвестном направлении, сообщила Baza. Сотрудники издания, которые находятся в офисе, также перестали выходить на связь.
Издание сообщило, что силовики изымают телефоны, компьютеры и документы. «Двое журналистов находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику», — сообщает Baza.
Сотрудник Baza Александр Потапов сообщил РБК, что обыски до сих пор продолжаются в редакции: «Сейчас приехали адвокаты — выясняют причину прихода силовиков, официально пока никто ничего не сказал нам».
Редакция отмечает, что полиция не объяснила причин проведения обысков.
«По данным Baza, речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов», — говорится в сообщении.
Следственный комитет в свою очередь сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий сотрудниками полиции из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа).
«В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа», — сообщили в СК.
Полученные данные публиковали в одном из телеграм-каналов — название следствие не уточнило.
В рамках уголовного дела следователи провели обыски в Москве, Краснодарском крае, Красноярской и Белгородской областях. В результате сотрудники правоохранительных органов изъяли «предметы и документы, имеющие значение для расследования».
Baza — российское интернет-издание. Телеграм-канал был основан в 2019 году. На него подписаны более 1,6 млн человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"...обыски в редакции Baza связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа". Ну вот пусть обыски у своих коллег из правоохранительных органов и проводят. Чего других то кошмарить ?
Ваще, наверное серьёзное нарушение - слив оперативной информации.Наверняка не задаром.Наверное и "приобретать" тоже "не приветствуется" законом.Трясти будут сотрудников телеги на предмет продавцов.
воров.
Наконец-то...змеиное гнездовище...
Скоро всех зачистят, кто хоть слово попытается сказать поперек. Опричнина вернулась.