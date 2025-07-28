Россия с 1 августа официально закрывает 20 пунктов пропуска с Украиной

Правительство России распорядилось официально закрыть с 1 августа 20 пунктов пропуска, действовавших ранее по соглашению с Украиной. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению", - цитирует документ ТАСС.

В списке - 13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных. В том числе указаны погранпереходы, которые с 2022 года перестали находиться на границе с Украиной по итогам воссоединения с РФ по результатам референдумов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 

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