Первое сентября предложили сделать выходным для родителей школьников

Первое сентября в школе

Первое сентября может стать официальным оплачиваемым выходным днём для родителей школьников. С такой инициативой выступил первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Дмитрий Гусев, пишут РИА Новости.

«Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников», — предложил депутат.

По его словам, соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесён на рассмотрение. Он призвал депутатов всех фракций поддержать предложение, подчеркнув важность участия родителей в одном из самых значимых дней для школьников, особенно для тех, кто идёт в первый класс.

Гусев обратил внимание на то, что сегодня многие родители сталкиваются с трудностями: руководство требует брать неоплачиваемый отгул или использовать дни ежегодного отпуска. «Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — подчеркнул парламентарий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.08.2025, 15:21
    Гость: Более того можно сделать 2 дня выходных 31.08 и 1.09.

    Опять-таки за счет рождественских каникул.=

    А НЕЧЕГО ЧУЖИМИ ВЫХОДНЫМИ РАСПОРЯЖАТЬСЯ.
    Не у всех есть дети школьного возраста.
    У кого ЕЩЁ НЕТ, у кого УЖЕ НЕТ.
    Хватит дуракавалянием заниматься.

  4. 04.08.2025, 11:52
    Гость: Пилюлькин

    Надо поступить проще и лучше.
    Сделать 1 сентября общим выходным по стране.
    Ну, а чтобы экономика не пострадала уменьшить на один день рождественские каникулы. Дешево и сердито.
    Более того можно сделать 2 дня выходных 31.08 и 1.09. Опять-таки за счет рождественских каникул.

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