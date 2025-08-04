Первое сентября предложили сделать выходным для родителей школьников
Первое сентября может стать официальным оплачиваемым выходным днём для родителей школьников. С такой инициативой выступил первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Дмитрий Гусев, пишут РИА Новости.
«Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников», — предложил депутат.
По его словам, соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесён на рассмотрение. Он призвал депутатов всех фракций поддержать предложение, подчеркнув важность участия родителей в одном из самых значимых дней для школьников, особенно для тех, кто идёт в первый класс.
Гусев обратил внимание на то, что сегодня многие родители сталкиваются с трудностями: руководство требует брать неоплачиваемый отгул или использовать дни ежегодного отпуска. «Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — подчеркнул парламентарий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Опять-таки за счет рождественских каникул.=
А НЕЧЕГО ЧУЖИМИ ВЫХОДНЫМИ РАСПОРЯЖАТЬСЯ.
Не у всех есть дети школьного возраста.
У кого ЕЩЁ НЕТ, у кого УЖЕ НЕТ.
Хватит дуракавалянием заниматься.
ОЧЕНЬ ПРАЗНИКОВ НЕ ХВАТАЕТ!!! иНОГДА РАБОТАТЬ ПРИХОДИТСЯ.
Надоели с праздниками. Работать и учиться нужно, а не водку пить.
Надо поступить проще и лучше.
Сделать 1 сентября общим выходным по стране.
Ну, а чтобы экономика не пострадала уменьшить на один день рождественские каникулы. Дешево и сердито.
Более того можно сделать 2 дня выходных 31.08 и 1.09. Опять-таки за счет рождественских каникул.
Лижбы не работать.