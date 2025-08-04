Первое сентября предложили сделать выходным для родителей школьников

09:10 4.08.2025

Первое сентября может стать официальным оплачиваемым выходным днём для родителей школьников. С такой инициативой выступил первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Дмитрий Гусев, пишут РИА Новости.

«Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников», — предложил депутат.

По его словам, соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесён на рассмотрение. Он призвал депутатов всех фракций поддержать предложение, подчеркнув важность участия родителей в одном из самых значимых дней для школьников, особенно для тех, кто идёт в первый класс.

Гусев обратил внимание на то, что сегодня многие родители сталкиваются с трудностями: руководство требует брать неоплачиваемый отгул или использовать дни ежегодного отпуска. «Мы предлагаем закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной», — подчеркнул парламентарий.