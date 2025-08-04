Милонов: тонированные лобовые стекла — признак нетрадиционной ориентации
Тонированные стекла автомобиля являются признаком нетрадиционной сексуальной ориентации и могут указывать на геев («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) Виталий Милонов в беседе с «Осторожно Media».
«Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден — содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером», — сказал парламентарий.
Он выразил мнение о том, что тяга к тонировке лобового стекла вместе с «рассверленным задним выхлопом» — это признак сексуальной девиации. Милонов также заявил, что подготовит обращение в Госавтоинспекцию, чтобы «не допустить падения в греховный омут молодых людей», пишет Газета.RU.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тонированные стекла автомобиля являются признаком нетрадиционной сексуальной ориентации и могут указывать на геев («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) Виталий Милонов в беседе с «Осторожно Media».
«Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден — содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером», — сказал парламентарий.
СРОЧНО ПРОВЕРИТЬ "на психику"
то есть предположения о том что "опаять из-за этих пи** перекрыли движение!" стало реальностью? Так-то я поддерживаю принцип равенства - хоть ты директор ООО "Колбасы",хоть министр ,но ПДД соблюдай и тонировку делать тебе нельзя более чем на разрешённый процент свотпропускаемости.Но я очень часто вижу авто размаленванные символикой разных ведомств,которые наглухо затонированы.Так что же их не проверяют гайцы?
А мне всегда казалось, что каждый человек думает в меру своей распущенности. И кто о чем думает, тот о том говорит. Если человек ищет связь даже в таких вещах, значит он только об этом и думает. Да и вообще, у него даже на лице написано, что он немного не того...
Обожаю его
Из барбершопов явно уходит только на перекус - настоящий мужчина!
...
И за что его отверг Киркоров?