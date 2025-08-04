Милонов: тонированные лобовые стекла — признак нетрадиционной ориентации

19:04 4.08.2025

Тонированные стекла автомобиля являются признаком нетрадиционной сексуальной ориентации и могут указывать на геев («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) Виталий Милонов в беседе с «‎Осторожно Media».

«‎Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден — содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером», — сказал парламентарий.

Он выразил мнение о том, что тяга к тонировке лобового стекла вместе с «рассверленным задним выхлопом» — это признак сексуальной девиации. Милонов также заявил, что подготовит обращение в Госавтоинспекцию, чтобы «не допустить падения в греховный омут молодых людей», пишет Газета.RU.