Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

© KM.RU, Алексей Белкин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки во вторую часть Налогового кодекса, касающиеся в том числе размера госпошлины за предоставление, продление и переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, сообщает "Интерфакс".

В соответствии с законом, лицензию необходимо получать для каждого места продажи. Госпошлина для точки продажи в сельском населенном пункте установлена в размере 20 тысяч рублей в год, для остальных случаев - 65 тысяч рублей в год.

До этого госпошлина составляла 65 тысяч рублей в год независимо от места расположения и количества точек продаж у одной организации.

Вопрос о необходимости снижения госпошлины на продажу алкоголя для магазинов сельской местности регулярно поднимался в последние годы. Необходимость этого эксперты рынка объясняли высоким размером госпошлины, что не позволяло организовывать легальную торговлю алкоголем, особенно в отдаленных селах и деревнях. Это стимулировало самогоноварение и рост доли нелегального рынка.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.08.2025, 01:18
    Гость: Финны стабильно и крепко закладываю

    тогда почему в городах РФ не разрешить меньший сбор?

  2. 05.08.2025, 01:17
    Гость: а борьба с алкоголизмом?

    То есть "бухуйте как скот,пропивайте мозги!" получается.....
    Так может и в городах тоже снизить?

  4. 04.08.2025, 23:34
    Гость: Деревня прощай

    Нет уже деревни Терехово. Снесена. Застроена территория громадными домами.
    И метро есть, станция Терехово. О как, метро в деревне.

  5. 04.08.2025, 23:26
    Гость: Пилюлькин

    Водка самый дешевый продукт, который со времен горбачева подешевел раз в 7-10. Считайте. При горбачеве я мог купить 15-18 бутылок за зарплату. Сейчас за пенсию почти 100

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