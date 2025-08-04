Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки во вторую часть Налогового кодекса, касающиеся в том числе размера госпошлины за предоставление, продление и переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, сообщает "Интерфакс".
В соответствии с законом, лицензию необходимо получать для каждого места продажи. Госпошлина для точки продажи в сельском населенном пункте установлена в размере 20 тысяч рублей в год, для остальных случаев - 65 тысяч рублей в год.
До этого госпошлина составляла 65 тысяч рублей в год независимо от места расположения и количества точек продаж у одной организации.
Вопрос о необходимости снижения госпошлины на продажу алкоголя для магазинов сельской местности регулярно поднимался в последние годы. Необходимость этого эксперты рынка объясняли высоким размером госпошлины, что не позволяло организовывать легальную торговлю алкоголем, особенно в отдаленных селах и деревнях. Это стимулировало самогоноварение и рост доли нелегального рынка.
Комментарии читателей Оставить комментарий
тогда почему в городах РФ не разрешить меньший сбор?
То есть "бухуйте как скот,пропивайте мозги!" получается.....
Так может и в городах тоже снизить?
в Деревню!
Нет уже деревни Терехово. Снесена. Застроена территория громадными домами.
И метро есть, станция Терехово. О как, метро в деревне.
Водка самый дешевый продукт, который со времен горбачева подешевел раз в 7-10. Считайте. При горбачеве я мог купить 15-18 бутылок за зарплату. Сейчас за пенсию почти 100