Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

17:00 4.08.2025

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки во вторую часть Налогового кодекса, касающиеся в том числе размера госпошлины за предоставление, продление и переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, сообщает "Интерфакс".

В соответствии с законом, лицензию необходимо получать для каждого места продажи. Госпошлина для точки продажи в сельском населенном пункте установлена в размере 20 тысяч рублей в год, для остальных случаев - 65 тысяч рублей в год.

До этого госпошлина составляла 65 тысяч рублей в год независимо от места расположения и количества точек продаж у одной организации.

Вопрос о необходимости снижения госпошлины на продажу алкоголя для магазинов сельской местности регулярно поднимался в последние годы. Необходимость этого эксперты рынка объясняли высоким размером госпошлины, что не позволяло организовывать легальную торговлю алкоголем, особенно в отдаленных селах и деревнях. Это стимулировало самогоноварение и рост доли нелегального рынка.