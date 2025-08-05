Медведев призвал ожидать дальнейших шагов после отмены моратория на РСМД

12:03 5.08.2025

Снятие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности - это новая реальность, с которой теперь должны считаться оппоненты РФ. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

"Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности - результат антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте дальнейших шагов", - написал он в X.

4 августа МИД РФ сделал заявление о том, что Россия больше не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, условия для сохранения этого моратория исчезли. В дипведомстве обращали внимание на шаги Запада в области распростанения РСМД и подчеркивали, что они создают прямую угрозу безопасности РФ.