Медведев призвал ожидать дальнейших шагов после отмены моратория на РСМД
Снятие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности - это новая реальность, с которой теперь должны считаться оппоненты РФ. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
"Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности - результат антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте дальнейших шагов", - написал он в X.
4 августа МИД РФ сделал заявление о том, что Россия больше не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, условия для сохранения этого моратория исчезли. В дипведомстве обращали внимание на шаги Запада в области распростанения РСМД и подчеркивали, что они создают прямую угрозу безопасности РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Человек,двигающий субмаринами сша.
А вы над ним смеётесь.
"Мыслить так трудно,поэтому большинство судит".....
Разрешил он выполняет его секретное задание вводит противника в заблуждение своей пургой.
В! Начните с А, после переходите на Б и только тогда В, а ваш пост можно будет комментировать. Ваш мозг заражен соловьевым по.., то есть лабудой так как речь ведется о подготовке к 3-й мировой войне без применения ЯО. Одновременного обмена ЯО в планируемой Западом 3-й мировой не будет, а будет довольно слабая ответка той стороной которая пропустила первый удар. Хотя это ответка и нанесет противнику сильные разрушения, но она выживет, а те кто жевал сопли и надеялся на "авось" исчезнут полностью или останутся одни головешки с мизерными выжившими.
А у них другая.....