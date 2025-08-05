Медведев призвал ожидать дальнейших шагов после отмены моратория на РСМД

Снятие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности - это новая реальность, с которой теперь должны считаться оппоненты РФ. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

"Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности - результат антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте дальнейших шагов", - написал он в X.

4 августа МИД РФ сделал заявление о том, что Россия больше не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, условия для сохранения этого моратория исчезли. В дипведомстве обращали внимание на шаги Запада в области распростанения РСМД и подчеркивали, что они создают прямую угрозу безопасности РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 05.08.2025, 17:49
    Гость: Ему шеф

    Разрешил он выполняет его секретное задание вводит противника в заблуждение своей пургой.

  4. 05.08.2025, 17:48
    Гость: .Штурман

    В! Начните с А, после переходите на Б и только тогда В, а ваш пост можно будет комментировать. Ваш мозг заражен соловьевым по.., то есть лабудой так как речь ведется о подготовке к 3-й мировой войне без применения ЯО. Одновременного обмена ЯО в планируемой Западом 3-й мировой не будет, а будет довольно слабая ответка той стороной которая пропустила первый удар. Хотя это ответка и нанесет противнику сильные разрушения, но она выживет, а те кто жевал сопли и надеялся на "авось" исчезнут полностью или останутся одни головешки с мизерными выжившими.

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