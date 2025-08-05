Депутаты предложили разрешить ЦБ и инкассаторам сбивать беспилотники

22:22 5.08.2025

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий сотрудникам Банка России и Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) право самостоятельно пресекать атаки беспилотных систем, пишут "Ведомости".

Согласно проекту, сотрудники ЦБ и РОСИНКАС получат возможность нейтрализовывать угрозу со стороны беспилотников в случае нападения либо его угрозы на охраняемые объекты этих организаций. Кроме того, Банк России и РОСИНКАС смогут самостоятельно определять порядок принятия решений о таких действиях и перечень должностных лиц, уполномоченных на это.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что инициатива продиктована необходимостью усиления защиты критически важных объектов на фоне участившихся диверсионных и террористических актов с использованием беспилотников, в том числе в условиях специальной военной операции. Особое внимание уделяется объектам Банка России, расположенным в новых регионах РФ.

Авторы законопроекта отмечают, что стабильность и непрерывность работы этих объектов, включая элементы платежной инфраструктуры, имеет стратегическое значение для функционирования финансового рынка и обеспечения государственной безопасности.