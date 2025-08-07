В Госдуме предложили штрафовать за отказ уступать место в транспорте

19:53 7.08.2025

Штрафы за отказ уступать место в общественном транспорте могут появиться в России. Об этом рассказал председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в беседе с «Абзацем».

Так, предлагается привлекать к административной ответственности тех, кто не пропускает беременных и пенсионеров. Сумма штрафа — 1000 рублей. Как сказал Малинкович, «в транспорте есть камеры, а в метро также многие используют биометрию, поэтому отследить таких персонажей можно». По его мнению, закон должен стать народным и «антихамским».

Официальное обращение к спикеру Вячеславу Володину будет направлено в ближайшее время, сообщает BFM.