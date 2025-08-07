В Госдуме предложили штрафовать за отказ уступать место в транспорте

© KM.RU, Алексей Белкин

Штрафы за отказ уступать место в общественном транспорте могут появиться в России. Об этом рассказал председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в беседе с «Абзацем».

Так, предлагается привлекать к административной ответственности тех, кто не пропускает беременных и пенсионеров. Сумма штрафа — 1000 рублей. Как сказал Малинкович, «в транспорте есть камеры, а в метро также многие используют биометрию, поэтому отследить таких персонажей можно». По его мнению, закон должен стать народным и «антихамским».

Официальное обращение к спикеру Вячеславу Володину будет направлено в ближайшее время, сообщает BFM.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.08.2025, 23:20
    Гость: Рано палятся для чего принуждают к биометрии.

    Те кто добровольно сдает биометрию враждебным личностям заслуживают что бы их штрафовали.

  3. 07.08.2025, 23:17
    Гость: Таки мелочи

    При экономике штрафов необязательно нарушать закон, что бы врачом штраф.

  4. 07.08.2025, 22:55
    Гость: а накаком основании

    штрафовать будут?
    Для НАКАЗАНИЯ НУЖНО ЗАКОН НАРУШИТЬ, ДЛЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

  5. 07.08.2025, 22:12
    Гость: корнет

    Видимо, "задумчивые" не понимают, что уважение к старшим - категория нравственная. Потому прививается несколько иными методами.
    Пытаться воспитывать нравственность в безнравственном обществе - всё равно, что наполнять водой бочку без дна.
    То, что предлагают "задумчивые" - банальное стремление к наполнению бюджета за счёт разного рода поборов. Зарабатывать-то они не умеют. А оплачивать преступную авантюру, ими же поддержанную, и собственное содержание для них - жизненная необходимость.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Диалоги с нейросетями доведут пользователей до суда
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Росстат: средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей
В Газе от голода умерли 180 человек
© KM.RU
Около 50 тысяч бойцов ВСУ скопились у границы с Россией
Избранное
Юта (акустика), 25 сентября, Harats Pub Tula
«ВСУ просчитались в оценке прочности российской границы под Белгородом»
Расширьте пространство дома с помощью нескольких махинаций. Советы экспертов
Пурген «Киберализм» (CD-релиз)
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
Александр Кушнир прочел последнюю лекцию о Сергее Курехине
«В Советском Союзе политическая идеология шла впереди экономической выгоды, поэтому мы всему миру построили заводы, а сами в итоге ничего не получили взамен»
Сиде – обломок античного мира
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть вторая
«Пикник», 22 января, «Крокус Сити Холл»
Как повысить собственную трудоспособность? 5 главных методов
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации