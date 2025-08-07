В Госдуме предложили штрафовать за отказ уступать место в транспорте
Штрафы за отказ уступать место в общественном транспорте могут появиться в России. Об этом рассказал председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в беседе с «Абзацем».
Так, предлагается привлекать к административной ответственности тех, кто не пропускает беременных и пенсионеров. Сумма штрафа — 1000 рублей. Как сказал Малинкович, «в транспорте есть камеры, а в метро также многие используют биометрию, поэтому отследить таких персонажей можно». По его мнению, закон должен стать народным и «антихамским».
Официальное обращение к спикеру Вячеславу Володину будет направлено в ближайшее время, сообщает BFM.
А жадностью паразитов вам уже не основание?
Те кто добровольно сдает биометрию враждебным личностям заслуживают что бы их штрафовали.
При экономике штрафов необязательно нарушать закон, что бы врачом штраф.
штрафовать будут?
Для НАКАЗАНИЯ НУЖНО ЗАКОН НАРУШИТЬ, ДЛЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Видимо, "задумчивые" не понимают, что уважение к старшим - категория нравственная. Потому прививается несколько иными методами.
Пытаться воспитывать нравственность в безнравственном обществе - всё равно, что наполнять водой бочку без дна.
То, что предлагают "задумчивые" - банальное стремление к наполнению бюджета за счёт разного рода поборов. Зарабатывать-то они не умеют. А оплачивать преступную авантюру, ими же поддержанную, и собственное содержание для них - жизненная необходимость.