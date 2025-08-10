Путин рассказал восьмому лидеру об итогах переговоров с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в котором сообщил об основных результатах переговорного процесса с США, пишет РБК со ссылкой на заявление пресс-службы главы Таджикистана.

Отмечается, что Рахмон выразил признательность за информацию и поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования конфликта на Украине.

Также главы государств затронули в разговоре актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и международной повестки. 

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 6 августа в пятый раз посетил Россию, где встретился с Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Уиткофф обсуждали конфликт на Украине и «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией». Позже, 7 августа, Ушаков сообщил, что Россия и США достигли договоренности о проведении встречи Путина и президента США Дональда Трампа. 8 августа Трамп рассказал, что она пройдет 15 августа в штате Аляска.

После встречи с Уиткоффом Путин провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Кроме того, президент России поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. С ними он обсудил итоги визита спецпосланника Трампа в Москву.

  4. 10.08.2025, 16:36
    Гость: .Штурман

    СМИ давно опубликовали подробности визита спецпосланника Трампа а Москву и наверно не это было главное в звонках Главы РФ.Попытка заручиться поддержкой лидеров нейтральных стран путем их информации неизвестными для СМИ вопросами и получения одобрения-вот для чего потрачено время нашего лидера.
    Придет время когда ИИ с успехом заменит президентов и премьер-министров, но он никогда не будет тратить свое время на пустяки.

  5. 10.08.2025, 15:50
    Гость: Козёл

    Туфта!! Можно подумать, что все перечисленные являются офигенными друзьями России!! Это показуха для местного плебса российского. Смотрите мол, со мной в мире считаются многие страны. А на деле им от России надо только одно: сырьевые ресурсы за копейки. И никакие они не друзья. Потому что блюдут свой шкурный интерес.

