Путин и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку
По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа. Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку. Подтверждена готовность российской стороны содействовать - в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг. - комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Кремля.
Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске.
"Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - заявили в Кремле.
Что как то Турки с Азербайджанцами не очень то любят Иран, да и Амеры бомбили вас от большой любви . Может еще о любви Израиля к вам поведаете? А Израильтяне любвеобильные по Газе видно
Когда в 2020 г Азербайджан напал на армян, России, как члену ОДКБ, нужно было помочь Армении оружием и заверить в бесперебойных её поставках. Еврейское лобби РФ убедило Кремль в важности Азербайджана для России. На самом деле, их заботят интересы Израиля, который использует Баку как плацдарм против Ирана. Москва, заняла практически равноудаленную позицию в конфликте армян с азерами. Армения оказалась в неравных условиях. Баку получил поддержку Турции, Израиля, Нато, Пакистана, всех членов ОДКБ. Кремль для оправдания своего предательства обвинил в этом же Пашиняна, который, естественно, РФ не изменял. Все последние годы Баку и его союзники оказывают давление на Пашиняна и угрожают Армении. Фактически, уже своим существованием в регионе армяне защищают интересы РФ и Ирана, препятствуя воссоединению тюркских народов в союз тюркских государств. Давно известно, что Туран - проект нато и сша против РФ и Ирана. Турция - основное звено, Азербайджан - связующее звено между турками и среднеазиатами. Коридор через Армению врагам России нужен для сухопутной переброски войск и оружия на Восток, к Каспию и дальше. Иран уже предоставил Азербайджану коридор для мирных грузов, но враги хотят больше.
Алиев, когда ещё назывался "союзником" в РФ, поставлял оружие и гум. помощь Киеву. Теперь же его мало что сдерживает, как и Анкара, Баку будет помогать хохлам по полной...
а сделать эти страны своими провинциями. Как говорит нам Маргарита Симонян что "№глазом не успее моргнуть" как как эти регионы станут Турцией.Надо чтоб они не с американцами сотрудничали ,а прекратила Армения и Азербайджан антироссийскую риторику. У нас Кудрин тоже самое говорит ,что ты. Вообще-то Турция усиливается на Южном Кавказе.Это Турция воду мутит. Еще немного и АРМЕНИЯ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ ВСЕГО ЛИШЬ ТУРЕЦКИЕ ПРОВИНЦИИ. Ближний восток твои янки потеряли еще в 2016г,где сейчас усиливается Иран. Латинскую Америку республиканцы уже в этом году уступили Китаю. Китай предложил кредиты в юанях странам Латинской Америки ,нот котрых отказалась только Аргнетина.Единственный регион ,где СШа еще бесспорный лидер-это Европа и все.Америка не та что раньше.
когда будет звонок в кремль от Алиева?