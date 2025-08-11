Путин и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа. Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку. Подтверждена готовность российской стороны содействовать - в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг. - комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Кремля.

Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске. 

"Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - заявили в Кремле.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.08.2025, 19:15
    Гость: Zawed

    Что как то Турки с Азербайджанцами не очень то любят Иран, да и Амеры бомбили вас от большой любви . Может еще о любви Израиля к вам поведаете? А Израильтяне любвеобильные по Газе видно

  2. 11.08.2025, 18:32
    Гость: Гость

    Когда в 2020 г Азербайджан напал на армян, России, как члену ОДКБ, нужно было помочь Армении оружием и заверить в бесперебойных её поставках. Еврейское лобби РФ убедило Кремль в важности Азербайджана для России. На самом деле, их заботят интересы Израиля, который использует Баку как плацдарм против Ирана. Москва, заняла практически равноудаленную позицию в конфликте армян с азерами. Армения оказалась в неравных условиях. Баку получил поддержку Турции, Израиля, Нато, Пакистана, всех членов ОДКБ. Кремль для оправдания своего предательства обвинил в этом же Пашиняна, который, естественно, РФ не изменял. Все последние годы Баку и его союзники оказывают давление на Пашиняна и угрожают Армении. Фактически, уже своим существованием в регионе армяне защищают интересы РФ и Ирана, препятствуя воссоединению тюркских народов в союз тюркских государств. Давно известно, что Туран - проект нато и сша против РФ и Ирана. Турция - основное звено, Азербайджан - связующее звено между турками и среднеазиатами. Коридор через Армению врагам России нужен для сухопутной переброски войск и оружия на Восток, к Каспию и дальше. Иран уже предоставил Азербайджану коридор для мирных грузов, но враги хотят больше.

  3. 11.08.2025, 18:22
    Гость: Гость

    Алиев, когда ещё назывался "союзником" в РФ, поставлял оружие и гум. помощь Киеву. Теперь же его мало что сдерживает, как и Анкара, Баку будет помогать хохлам по полной...

  4. 11.08.2025, 17:54
    Гость: Анна : Турции не сотрудничество нужно с Арменией и Азербайдж

    а сделать эти страны своими провинциями. Как говорит нам Маргарита Симонян что "№глазом не успее моргнуть" как как эти регионы станут Турцией.Надо чтоб они не с американцами сотрудничали ,а прекратила Армения и Азербайджан антироссийскую риторику. У нас Кудрин тоже самое говорит ,что ты. Вообще-то Турция усиливается на Южном Кавказе.Это Турция воду мутит. Еще немного и АРМЕНИЯ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ ВСЕГО ЛИШЬ ТУРЕЦКИЕ ПРОВИНЦИИ. Ближний восток твои янки потеряли еще в 2016г,где сейчас усиливается Иран. Латинскую Америку республиканцы уже в этом году уступили Китаю. Китай предложил кредиты в юанях странам Латинской Америки ,нот котрых отказалась только Аргнетина.Единственный регион ,где СШа еще бесспорный лидер-это Европа и все.Америка не та что раньше.

Все комментарии (10)
