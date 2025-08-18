Таможня РФ зафиксировала рекорд по незаконному перемещению наличных

09:05 18.08.2025

В первой половине 2025 года в России выявлено 6314 фактов незаконного перемещения наличных денег гражданами, пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Так, за аналогичный период прошлого года таких нарушений было 5449, а в 2023-м — 5915.

По итогам шести месяцев текущего года ФТС возбудила 6277 административных дел и 37 уголовных. Основная часть нарушений по-прежнему связана с вывозом валюты за пределы страны — 5125 случаев, что на 13% больше, чем годом ранее. Остальные 1189 эпизодов касаются ввоза наличности в Россию, их число выросло на 31%.

Существенно увеличились и объемы незаконных операций. По данным ведомства, общая сумма по возбужденным делам достигла 1,2 млрд рублей (примерно $15,2 млн по текущему курсу), что на треть выше показателя первого полугодия 2024 года. Большая часть средств — 784,1 млн рублей — приходится на вывоз валюты.

Чаще всего в схемах фигурируют доллары США и евро. Основные направления вывоза — Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан. Нелегальный ввоз наличности осуществляется в основном из этих же стран, а также из Сербии.

По оценке экспертов, рост нарушений объясняется сложностями с международными переводами на фоне санкций, а также увеличением попыток вывоза денег для покупки зарубежной недвижимости. Дополнительным фактором стало ослабление доллара до 81 рубля в апреле, что повысило интерес к наличным как инструменту защиты от инфляции.