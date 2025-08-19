В Госдуме предложили ввести аналог ОСАГО для владельцев электросамокатов

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением рассмотреть возможность внедрения в стране специального страхового продукта для добровольного страхования пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, сообщает ТАСС.

Депутат пояснил, что речь идет о страховом продукте, который можно будет приобрести добровольно. Он должен предусматривать долгосрочное страхование жизни и здоровья самого владельца СИМ, а также ответственность перед третьими лицами. В страховое покрытие планируется включить компенсации за ущерб, нанесенный чужому здоровью, имуществу или объектам инфраструктуры, по аналогии с принципами ОСАГО.

По данным МВД, только в 2024 году число ДТП с участием СИМ выросло почти на 43%, а количество погибших увеличилось более чем на четверть. Всего зафиксировано 4 420 аварий и 54 погибших. При этом, отметил Нилов, наибольшая доля происшествий приходится на кикшеринговые устройства.

Сейчас сервисы кикшеринга предлагают лишь базовое страховое покрытие, а полный пакет, включающий защиту жизни, здоровья и компенсации третьим лицам, доступен только в рамках дорогих расширенных опций. Для личных СИМ и транспортных средств, используемых службами доставки, страховых гарантий нет, а закон не обязывает их страховать.

В итоге пострадавшие в ДТП зачастую не могут получить компенсацию: у многих ответчиков, например курьеров, нет имущества и доходов. По словам Нилова, реализация инициативы повысит безопасность на дорогах и создаст прозрачный механизм выплат, а в перспективе позволит сделать страховку обязательной для тех, кто работает на СИМ.

