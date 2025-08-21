Reuters привел подробности возможных территориальных уступок со стороны РФ
Россия в рамках возможной мирной сделки готова передать Украине подконтрольные ей «небольшие части» Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, а также остановить продвижение войск по линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю. Со стороны Украины Россия ожидает вывода украинских войск из районов Донбасса, подконтрольных ВСУ, пишет «Коммерсант».
По словам источников, эти условия были предложены президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске. Остальные условия из ранее озвученных российской стороной остались в силе. Это отказ Украины от амбиций вступить в Североатлантический альянс, юридическое обязательство со стороны НАТО о нерасширении на Восток, ограничение численности украинской армии и неразмещение западных войск на Украине в составе миротворческих сил.
Согласие Главы на заморозке боев на всей линии фронта вызваны трудностями по уничтожению укрепленных линий обороны в ДНР и в пока еще оккупированных ВСУ территорий остальных регионов. Он пошел на это из-за того что политика есть искусство возможного,а поэтому ход назад от первоначальных планов.
Время показала что вся затея поддержки "перемирия по Трампу" глупость и нужно воевать до полной победы над куевской фашистской хунтой чтобы на юге России наступил мир.
...главное нАчать...
проигравшему нечего не отдавать. только забирать. этот бред пусть себе оставит украина.
Отдавать кому-то РОССИЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ - прямое предательство!!! Крым, Одесская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская... области "подарены" волюнтаристским решением руководства СССР Украинской Советской Социалистической Республике, а не западной подстилке и уж не США и странам НАТО!!!
Можно надеяться, что это "на потом", когда хихилы снова поломают "перемирие"...