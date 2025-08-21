Reuters привел подробности возможных территориальных уступок со стороны РФ

Россия в рамках возможной мирной сделки готова передать Украине подконтрольные ей «небольшие части» Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, а также остановить продвижение войск по линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю. Со стороны Украины Россия ожидает вывода украинских войск из районов Донбасса, подконтрольных ВСУ, пишет «Коммерсант».

По словам источников, эти условия были предложены президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске. Остальные условия из ранее озвученных российской стороной остались в силе. Это отказ Украины от амбиций вступить в Североатлантический альянс, юридическое обязательство со стороны НАТО о нерасширении на Восток, ограничение численности украинской армии и неразмещение западных войск на Украине в составе миротворческих сил.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.08.2025, 07:47
    Гость: .Штурман

    Согласие Главы на заморозке боев на всей линии фронта вызваны трудностями по уничтожению укрепленных линий обороны в ДНР и в пока еще оккупированных ВСУ территорий остальных регионов. Он пошел на это из-за того что политика есть искусство возможного,а поэтому ход назад от первоначальных планов.
    Время показала что вся затея поддержки "перемирия по Трампу" глупость и нужно воевать до полной победы над куевской фашистской хунтой чтобы на юге России наступил мир.

  3. 22.08.2025, 07:05
    Гость: валя

    проигравшему нечего не отдавать. только забирать. этот бред пусть себе оставит украина.

  4. 22.08.2025, 06:56
    Гость: Николай

    Отдавать кому-то РОССИЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ - прямое предательство!!! Крым, Одесская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская... области "подарены" волюнтаристским решением руководства СССР Украинской Советской Социалистической Республике, а не западной подстилке и уж не США и странам НАТО!!!

