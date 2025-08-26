У 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 выявлены конструкторские недостатки
В 14 самолетах Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) обнаружены конструктивные недостатки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо производителя ПАО «Яковлев» в Росавиацию от 15 мая 2025 года.
После анализа ситуации в начале августа регулятор выпустил директиву летной годности, обязывающую авиаперевозчиков провести дополнительный осмотр воздушных судов и при необходимости ремонт.
Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), документ подготовлен по инициативе «Яковлева» совместно с Росавиацией. В нем говорится, что в ходе эксплуатации выявлены отклонения от конструкторской документации в месте соединения стрингеров 42–44 с балкой-дублером шпангоута 12 в отсеке Ф2.
Заместитель главы Росавиации Андрей Добряков потребовал от авиакомпаний, использующих эти лайнеры, провести сервисные работы. Проблемные борта с серийными номерами 95104–95117 были выпущены в 2016 году.
Если в ходе осмотра будет обнаружено отсутствие крепежа стрингера, срок летной годности таких самолетов ограничат до устранения дефектов. Для ремонта компания «Яковлев» выпустила сервисный бюллетень с инструкцией для техников. Указывается, что проблема может возникать в зоне между кабиной пилотов и первой пассажирской дверью.
Напомним, в июле 2024 года самолет SSJ-100 авиакомпании «Газпром авиа» (RA-8904) потерпел крушение под Коломной. На борту находились три члена экипажа, все они погибли. По данным Межгосударственного авиационного комитета, расследование завершилось в июле 2025 года: причиной ЧП стала некорректная установка датчиков угла атаки. Ошибка привела к неверным показаниям, из-за чего лайнер ушел в снижение и превысил допустимую скорость. В отчете также отмечено отсутствие рекомендаций для пилотов на случай отказа этих датчиков.
А лукавство-то тут причëм?
Никто это "ЛЕГО" не оправдывает.
А коль очень хочется похвалить советский авиапром, сравните "одновременные" показатели.
К примеру, "Боинг-727" с Ту-154. Расход на пассажирокилометр, назначенный и межремонтный ресурс планëра и двигаться, наработку на отказ, налëт на катастрофу.
И про кокпит не забудьте: тот Коллинз, что был тогда у амеров, перекочевал на наши самоли лишь следующего поколения: Ил-86, Як-42, Ан-74 в виде ПКП/ПНП-72.
И в то время, как их пилоты в СМУ заходили на посадку по ILS, наши пользовали аналоговый СП-50, по-сути, прибор предыдущего поколения (к тому же далеко не каждый аэродром был оборудован), когда надо было обязательно перед заходом компенсировать дрейф системы, чтобы не "уплыть".
Разумеется, то, что сейчас делается в нашем экс-МАПе - это полный швах!
Но и тогда, в семидесятые-восьмидесятые почти во всех КБ были "вымыты" талантливые руководители. На их места пришли родственники, блатные прохвосты, выдвиженцы парткомов и прочие "не те".
Так что, нынешнее состояние образовалось, так сказать, эволюционныим путëм...
Не может страна, которая вытерла ноги о науку и производство, уничтожила и обгадила наследие СССР, сделать что-то стоящее. Умеют только воровать и повышать цены. На этом экономические таланты заканчиваются. ...
Она системно, методично продолжается, дело гайдарочубайсовское никто и не собирается останавливать и откатывать до нормали - наоборот!
...
"В нашем селе на 8 тысяч человек" - повезло!
Я уже приводил в пример с.Садовка Саратовской области: "По данным на 1 августа 2025 года, численность населения этого села — 170 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 5 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 8 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 20 человек", т.е. максимум (!!!) через десяток лет этого села не станет вообще. А в 2010 году население было 1 406 человек! В 2002 - 1559, т.е. сокращение идет даже не линейно, а по эвольвенте...
Ессно! Идеальной механической системы не может быть в принципе - так что у любой машины рано или поздно произойдет поломка, отказ, авария... Тут вопрос только в статистике, наработки в ходе эксплуатации! Сравнивать по-прежнему в основном сидящий на земле ССЖ-100 и реально рабочие лошадки, которых гоняли в хвост и в гриву - по меньшей мере "лукавство".
Зачем тупить столь откровенно? Просто провальный проект ДЕСЯТИЛЕТИЯ пытаются "довести до ума", так что конструкторские изменения вполне объяснимы от партии к партии. "Внезапно" обнаружилось, что у определенной партии позднее исправленные косяки так и не были устранены - обычное дело, когда в провальном проекте доминирует принцип "Работаем на результат!".