У 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 выявлены конструкторские недостатки

08:55 26.08.2025

В 14 самолетах Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) обнаружены конструктивные недостатки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо производителя ПАО «Яковлев» в Росавиацию от 15 мая 2025 года.

После анализа ситуации в начале августа регулятор выпустил директиву летной годности, обязывающую авиаперевозчиков провести дополнительный осмотр воздушных судов и при необходимости ремонт.

Как уточнили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), документ подготовлен по инициативе «Яковлева» совместно с Росавиацией. В нем говорится, что в ходе эксплуатации выявлены отклонения от конструкторской документации в месте соединения стрингеров 42–44 с балкой-дублером шпангоута 12 в отсеке Ф2.

Заместитель главы Росавиации Андрей Добряков потребовал от авиакомпаний, использующих эти лайнеры, провести сервисные работы. Проблемные борта с серийными номерами 95104–95117 были выпущены в 2016 году.

Если в ходе осмотра будет обнаружено отсутствие крепежа стрингера, срок летной годности таких самолетов ограничат до устранения дефектов. Для ремонта компания «Яковлев» выпустила сервисный бюллетень с инструкцией для техников. Указывается, что проблема может возникать в зоне между кабиной пилотов и первой пассажирской дверью.

Напомним, в июле 2024 года самолет SSJ-100 авиакомпании «Газпром авиа» (RA-8904) потерпел крушение под Коломной. На борту находились три члена экипажа, все они погибли. По данным Межгосударственного авиационного комитета, расследование завершилось в июле 2025 года: причиной ЧП стала некорректная установка датчиков угла атаки. Ошибка привела к неверным показаниям, из-за чего лайнер ушел в снижение и превысил допустимую скорость. В отчете также отмечено отсутствие рекомендаций для пилотов на случай отказа этих датчиков.