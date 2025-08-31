Россиянам рассказали, какие подарки можно дарить учителям

Согласно российскому законодательству, учителям можно дарить подарки стоимостью не более трех тысяч рублей.

"Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: <…> работникам образовательных организаций", — цитирует РИА Новости статью 575 Гражданского кодекса.

Помимо предельной стоимости, обычным считается подарок, который вручается в неформальной обстановке в честь праздника или других событий, не связанных с должностным положением или выполнением служебных обязанностей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с ТАСС уточнила, что к таким подаркам могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми. Она также посоветовала родителям сохранять чек, подтверждающий стоимость подарка, на случай возможных вопросов. 

Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. В этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.

В 2025 году в школы по всей стране пойдут более 18 миллионов школьников, включая около 1,5 миллиона первоклассников.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.08.2025, 22:44
    Гость: Сергей

    чушь.
    я отработал уже 17 лет.
    мне абсолютно безразлично чей ребенок, какой у его семьи достаток, его национальность и т.д.
    я оцениваю ЗНАНИЯ и больше ничего. Мне совершенно безразлично мнение родителей, администрации, жителей населенного пункта и пр.
    Так что все индивидуально.

  3. 31.08.2025, 21:15
    Гость: Самый обычный подарок

    Просто надо дарить 3 тыс. в конверте. Всегда пригодится. И ребенка надо приучать к деньгам.

  4. 31.08.2025, 20:33
    Гость: Пилот

    Чем дороже ребенок принесет подарок и пышней букет училке тем лучше у него будут оценки, провено не однократно.

  5. 31.08.2025, 19:55
    Гость: ...

    не должна превышать 3 тысячи рублей но можно десять и больше подарков по з тыс рублей и желательно наличными

Все комментарии (7)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Почти 40% россиян считают себя «особым народом»
В РПЦ призвали россиян помолиться за мессенджер МАХ
Пенсионерка на приеме у врача © KM.RU, Кирилл Зыков
На замену врачам призовут фельдшеров, акушеров и искусственный интеллект
© KM.RU, Алексей Белкин
Правительство РФ не поддержало инициативу депутатов о выходе России из ВТО
Избранное
«В 2014 году восстал не только Крым. За помощью к России обратилось всё русскоязычное население Украины её ключевых городов»
Войну на Украине могут остановить только украинцы
Как сформировать здоровую самооценку ребенка в детском возрасте?
Происшествие «Черные маки свободы»
Максим Аншуков («Ключевая»): «Удивительно то, что Родину любить у многих считается зазорным»
Советы по уходу за садом на подоконнике
«Громыку» спутали с «Секретом» из-за галстуков
Лидер «Крематория» поделил русских рокеров на злых, плохих и хороших
Сергей Черняховский. Время Дарьи
Ученые создали автоматическую систему распознавания «мертвых» языков
Челябинские панки предложили выдвинуть Лешу Закона в президенты
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации