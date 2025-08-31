Россиянам рассказали, какие подарки можно дарить учителям
Согласно российскому законодательству, учителям можно дарить подарки стоимостью не более трех тысяч рублей.
"Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: <…> работникам образовательных организаций", — цитирует РИА Новости статью 575 Гражданского кодекса.
Помимо предельной стоимости, обычным считается подарок, который вручается в неформальной обстановке в честь праздника или других событий, не связанных с должностным положением или выполнением служебных обязанностей.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с ТАСС уточнила, что к таким подаркам могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми. Она также посоветовала родителям сохранять чек, подтверждающий стоимость подарка, на случай возможных вопросов.
Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. В этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.
В 2025 году в школы по всей стране пойдут более 18 миллионов школьников, включая около 1,5 миллиона первоклассников.
назвал учителя,педагога училкой!Позор!
чушь.
я отработал уже 17 лет.
мне абсолютно безразлично чей ребенок, какой у его семьи достаток, его национальность и т.д.
я оцениваю ЗНАНИЯ и больше ничего. Мне совершенно безразлично мнение родителей, администрации, жителей населенного пункта и пр.
Так что все индивидуально.
Просто надо дарить 3 тыс. в конверте. Всегда пригодится. И ребенка надо приучать к деньгам.
Чем дороже ребенок принесет подарок и пышней букет училке тем лучше у него будут оценки, провено не однократно.
не должна превышать 3 тысячи рублей но можно десять и больше подарков по з тыс рублей и желательно наличными