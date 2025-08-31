Россиянам рассказали, какие подарки можно дарить учителям

19:20 31.08.2025

Согласно российскому законодательству, учителям можно дарить подарки стоимостью не более трех тысяч рублей.

"Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: <…> работникам образовательных организаций", — цитирует РИА Новости статью 575 Гражданского кодекса.

Помимо предельной стоимости, обычным считается подарок, который вручается в неформальной обстановке в честь праздника или других событий, не связанных с должностным положением или выполнением служебных обязанностей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с ТАСС уточнила, что к таким подаркам могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми. Она также посоветовала родителям сохранять чек, подтверждающий стоимость подарка, на случай возможных вопросов.

Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. В этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.

В 2025 году в школы по всей стране пойдут более 18 миллионов школьников, включая около 1,5 миллиона первоклассников.