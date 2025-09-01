Разрыв в пенсиях по регионам превысил 22 тысячи рублей

08:19 1.09.2025

По итогам первой половины 2025 года самые крупные пенсионные выплаты по старости зафиксированы на Чукотке — в среднем 41,6 тыс. рублей в месяц. На другом полюсе оказалась Кабардино-Балкария: здесь пожилые граждане получали около 19,4 тыс. рублей. Разрыв между максимальной и минимальной выплатой составил 22,2 тыс. рублей, что означает превышение в 2,2 раза. Такие данные содержатся в анализе Социального фонда, который изучили «Известия».

Причиной столь заметного различия эксперты называют существенный разрыв в уровне заработков между регионами. В северных территориях, где расположены предприятия добывающей промышленности, трудовые условия признаны тяжелыми и вредными, а значит, и оплата труда выше, пояснила профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

На размер пенсии также влияет официальный трудовой стаж. Работающие пенсионеры получают прибавку за счет накопленных страховых баллов и последующих перерасчетов. Однако многолетнее отсутствие индексации для этой категории до 2025 года стало причиной серьезного отставания, которое теперь сложно компенсировать, отметил директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

Дополнительным фактором являются районные коэффициенты. Для жителей регионов с суровым климатом действуют повышающие надбавки к фиксированной части пенсии. Они призваны компенсировать не только сложные условия труда, но и высокие цены на продукты и услуги ЖКХ, которые в северных районах значительно выше среднероссийских, добавила Долженкова.