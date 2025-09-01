Разрыв в пенсиях по регионам превысил 22 тысячи рублей

По итогам первой половины 2025 года самые крупные пенсионные выплаты по старости зафиксированы на Чукотке — в среднем 41,6 тыс. рублей в месяц. На другом полюсе оказалась Кабардино-Балкария: здесь пожилые граждане получали около 19,4 тыс. рублей. Разрыв между максимальной и минимальной выплатой составил 22,2 тыс. рублей, что означает превышение в 2,2 раза. Такие данные содержатся в анализе Социального фонда, который изучили «Известия».

Причиной столь заметного различия эксперты называют существенный разрыв в уровне заработков между регионами. В северных территориях, где расположены предприятия добывающей промышленности, трудовые условия признаны тяжелыми и вредными, а значит, и оплата труда выше, пояснила профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

На размер пенсии также влияет официальный трудовой стаж. Работающие пенсионеры получают прибавку за счет накопленных страховых баллов и последующих перерасчетов. Однако многолетнее отсутствие индексации для этой категории до 2025 года стало причиной серьезного отставания, которое теперь сложно компенсировать, отметил директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

Дополнительным фактором являются районные коэффициенты. Для жителей регионов с суровым климатом действуют повышающие надбавки к фиксированной части пенсии. Они призваны компенсировать не только сложные условия труда, но и высокие цены на продукты и услуги ЖКХ, которые в северных районах значительно выше среднероссийских, добавила Долженкова.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Official White House Photo by Daniel Torok
Дипломаты должны уметь показывать зубы. Почему мы опять в обороне?
Российская альпинистка на пике Победы признана пропавшей без вести
В РПЦ призвали россиян помолиться за мессенджер МАХ
Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков»
Избранное
Запад уже давно не твердь и не глыба, а гнойная слизь
Мара вспомнила о нижегородцах, пришедших «вычищать нечисть» из Москвы
Обе-Рек feat. Черный Обелиск «Желтая стрела» (интернет-сингл)
«Новая реальность»: состояние олигархов превысило размер бюджета России, а народ доедает последнее
«Доктор Динозавров»: семейная анимационная комедия с мезозойским приключением
Егор Летов «Мертвый сезон» (3CD)
Возвращение «Детям птиц»
Вася Васин («Кирпичи»), 1 марта, «16 Тонн»
Валерий Сюткин сдержал данное Михаилу Таничу обещание
Alterium «Of War And Flames»
«Запрещенные барабанщики» отметили запреты
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации