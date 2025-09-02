Доля убыточных компаний в России выросла до 30%
В первой половине 2025 года в России зафиксирован заметный рост числа убыточных предприятий (кроме МСП, финансового сектора и госсектора) — их доля достигла 30,4%, что на 2,3 п.п. больше, чем год назад. Этот показатель стал максимальным с 2020-го, когда в минус ушли 35% компаний, сообщает «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
За шесть месяцев прибыль получили около 43 тыс. организаций — в сумме 18,4 трлн рублей. При этом почти 19 тыс. предприятий зафиксировали убытки свыше 5 трлн рублей.
Основными факторами, по словам президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, стали высокая ключевая ставка, удорожание кредитов, рост издержек и логистики, а также налоговые изменения, вступившие в силу в начале года.
Больше всего пострадали угольная отрасль, ЖКХ, утилизация отходов, сухопутный пассажирский транспорт и научные исследования. Наименее убыточными оказались производители бумаги, текстиля, пластмасс, лекарств, а также оптовая торговля.
Катырин предупредил: при сохранении текущих условий число убыточных компаний продолжит расти. Исправить ситуацию, по его мнению, помогут снижение долговой нагрузки, налоговые льготы и усиление господдержки.
