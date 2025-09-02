Доля убыточных компаний в России выросла до 30%

В первой половине 2025 года в России зафиксирован заметный рост числа убыточных предприятий (кроме МСП, финансового сектора и госсектора) — их доля достигла 30,4%, что на 2,3 п.п. больше, чем год назад. Этот показатель стал максимальным с 2020-го, когда в минус ушли 35% компаний, сообщает «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

За шесть месяцев прибыль получили около 43 тыс. организаций — в сумме 18,4 трлн рублей. При этом почти 19 тыс. предприятий зафиксировали убытки свыше 5 трлн рублей.

Основными факторами, по словам президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, стали высокая ключевая ставка, удорожание кредитов, рост издержек и логистики, а также налоговые изменения, вступившие в силу в начале года.

Больше всего пострадали угольная отрасль, ЖКХ, утилизация отходов, сухопутный пассажирский транспорт и научные исследования. Наименее убыточными оказались производители бумаги, текстиля, пластмасс, лекарств, а также оптовая торговля.

Катырин предупредил: при сохранении текущих условий число убыточных компаний продолжит расти. Исправить ситуацию, по его мнению, помогут снижение долговой нагрузки, налоговые льготы и усиление господдержки.

  1. 02.09.2025, 12:24
    Гость: Главное на ШОС это трубы!

    По итогам встречи Россия и Китай — главные победители во Второй мировой войне, про остальных союзников и США даже не вспоминали.
    А глава «Газпрома» Алексей Миллер радостно сообщил, лед тронулся, Россия, Китай и Монголия подписали обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».
    Также будут увеличены поставки газа по существующей «Силе Сибири» в Китай — с 38 млрд куб. м до 44 млрд куб. м. 
    Провальный разворот на восток продолжается, в результате чего российские нефте газовые компании понесли многомилиардные убытки. Им этого видимо показалось мало, решили строить Мимо Сибири 2. Первый газопровод РФ строила исключительно на свои средства, Китай финансировать отказался, а после окончания строительства согласился получать российский газ, но только по очень низкой цене, ниже чем в РФ. А иначе вообще отказывался закупать, еле уболтали. Экономика КНР сейчас на спаде и им такие объемы газа просто не нужны. Со вторым газопроводом будет такая же история. Он может вообще не использоваться. Смысл стройки только в том чтобы на прокладке наварились олигархи и отмыть государственные деньги и все разворовать. Потому что других масштабных проектов пока нет вроде олимпиад, крымских мостов, если есть сухопутный маршрут нафиг нужен был мост, или чемпионатов мира. Крымский мост 2 народ уже совсем не поймет, вдруг первый взорвут, второй останется, железная логика. А Донецк без воды с 2014г сидит и чинушам пофиг.

  3. 02.09.2025, 12:18
    Гость: Paul

    \\\Затокак принимают в пекине.\\\
    Да.Это намного важнее.Индия и Китай - это больше,чем ПОЛ-Мира.
    А вы бы в России с вашими копеечными ЖКХ постыдились бы вякать.

  4. 02.09.2025, 12:15
    Гость: Сидящий на берегу

    .....ЖКХ, утилизация отходов, сухопутный пассажирский транспорт и научные исследования.....
    Вот как раз все ЭТИ отрасли должны быть на дотации Государства.
    "Прибыльные ЖКХ" в северном климате - это ГЕНОЦИД.Такой,какой сегодня в ЕС - где за отопление и электричество человек отдает львиную долю своих доходов,или практически ВСЮ пенсию.Которая,кстати с 68 лет обоим полам.

Все комментарии (16)
