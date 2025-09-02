В Госдуме предложили повысить лимит на стоимость подарков учителям и врачам

12:59 2.09.2025

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил пересмотреть сумму в 3 тысячи рублей как потолок допустимой стоимости подарка или цветов для учителей и врачей, пишет РИА Новости.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила, что дарить подарки учителям дороже 3 тысяч рублей нельзя, а для того, чтобы избежать недоразумений, лучше сохранять чек.

"Считаю, пора пересмотреть сумму 3 тысячи рублей как потолок допустимой стоимости подарка или цветов и внести необходимые поправки в статью 575 ГК РФ (Запрещение дарения). Для государственных и муниципальных служащих ныне действующие нормы можно сохранить, а вот для учителей и врачей, которых люди хотят искренне поблагодарить или поздравить, скажем, с профессиональным праздником, явно пришло время иначе взглянуть на предельную сумму", - написал Нилов в своем Telegram-канале.

Политик сказал, что не стоит забывать об инфляции - с 2008 года, когда было установлено ограничение в 3 тысячи рублей, деньги заметно обесценились.

"При этом на практике такие нормы давно не соблюдаются, учитывая нынешнюю стоимость цветов - торгаши традиционно взвинчивают цены на букеты и к 1 сентября, и к выпускному", - добавил депутат.

Нилов планирует обсудить эту инициативу с экспертным сообществом и подготовить соответствующие конкретные предложения.