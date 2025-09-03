Осужденный за взятку экс-глава СКР по Москве Дрыманов вышел из колонии

Бывший глава управления СКР по Москве Александр Дрыманов досрочно вышел на свободу по состоянию здоровья. В 2020 году суд приговорил его к 12 годам колонии за взятку от криминального авторитета Шакро Молодого (Захарий Калашов), пишет «Коммерсант». Таким образом, срок его отсидки заканчивался в 2032 году.

«Дрыманов освобожден из колонии в Республике Мордовия, в которой отбывал наказание, в связи с состоянием здоровья, которое препятствовало его дальнейшему пребыванию в местах лишения свободы»,— сообщили правоохранительные органы ТАСС.

Как сообщили «Базе» в Темниковском суде Мордовии, еще в августе 2024 года суд освободил Дрыманова из колонии «по болезни». Прокуратура подавала жалобу, однако Верховный суд позже жалобу оставил без изменений.

В марте 2020 года Мосгорсуд приговорил Александра Дрыманова к колонии строгого режима по обвинению в получении крупных взяток, в том числе от Шакро Молодого. По тому же делу 14 лет лишения свободы назначили экс-главе управления собственной безопасности СКР Михаилу Максименко, 10 лет — экс-главе управления СКР по Центральному округу Москвы Алексею Крамаренко. Максименко покончил с собой в колонии, а Крамаренко вышел досрочно, подписав контракт с Минобороны об участии в военной операции.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.09.2025, 16:20
    Гость: VKPb

    Весьма интересно, был ли проверен глава СКР на связь с Британскими Спецслужбами Ми6 особенно перед Кавидом 19 и далее?! И освобождение просто за взятки не вектор ли в сторону Британского Империализма Ми6 в продолжение совместной работы?!
    ...

  3. 03.09.2025, 13:39
    Гость: Не понял

    А разве Дрыманов хохол? Вроде бы лицом больше на татарина смахивает. Чудные вы, питоны

  5. 03.09.2025, 12:33
    Гость: Не

    надолго вышел этот Маршал! Все наварованное отдал врачам чтобы выйти - опять стибрит лимон и назад в темницу сырую

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Шойгу: РФ готова содействовать талибам в стабилизации обстановки в стране
Член СПЧ Кабанов: ХМАО превратился в этнический среднеазиатский анклав
Во Львове убили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия
Дефицит врачей и учителей становится стратегической проблемой России
Избранное
«Безналичный рай». Зачем власти усилили контроль за оборотом налички?
«Забытый эпизод "перестройки" - нашествие советских телевизоров на Польшу»
Ключевая «Юдоль»
Ярик Бро feat. Diggers «Домой» (интернет-сингл)
«Конец фильма», 12 ноября, Музей старинных автомобилей «М.О.С.Т.»
«В августе 1991 года часть руководства партию открыто предала. Часть была арестована либо блокирована»
Запад меняет версию о происхождении коронавируса
Оркестр Сергея Мазаева сыграл с Игорем Бутманом на Moscow Jazz Festival
Справлять или не справлять, вот в чем вопрос!
Советскую систему разрушили тайные агенты КГБ
«Если Украину от России оторвали, то не по воле Ленина и даже не по воле его формальных наследников: зато при поддержке и с подачи руководства России 1991 года»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации