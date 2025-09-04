В России предложили убрать возрастной порог для «молодых семей»

09:10 4.09.2025

Возрастное ограничение при получении льгот на жилье семьям с детьми в России требует пересмотра, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, пишет РИА Новости.

По ее мнению, государственная поддержка должна предоставляться вне зависимости от того, исполнилось ли одному из супругов 35 лет.

«Жилье должно быть доступным, ипотека — льготной. Сегодня по закону статус «молодая семья» ограничен 35 годами, но это не соответствует демографической реальности. Многие становятся родителями ближе к 40 годам, и они тоже должны иметь возможность пользоваться мерами поддержки», — сказала Мишонова в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что в условиях демографического спада особенно важно поддерживать семьи, которые решаются на рождение первого ребенка после 30–35 лет. Государственная помощь, считает омбудсмен, может стать стимулом и снизить зависимость молодых родителей от проживания с более старшими поколениями.

Мишонова также отметила эффективность действующих программ, в частности материнского капитала, который можно направить на оплату ипотеки. «Главная задача сегодня — убеждать молодежь в ценности семьи и рождения детей. Нужно создать условия, при которых люди поверят в свои силы», — добавила она.

По ее словам, только в Подмосковье за последние пять лет число многодетных семей увеличилось в четыре раза. При этом основная сложность, по ее мнению, заключается не в поддержке уже больших семей, а в мотивации молодых людей заводить первых детей.

Напомним, в России действует программа «Молодая семья», которая предполагает субсидию на покупку жилья или строительство дома. Сейчас воспользоваться ею могут супруги до 35 лет или неполные семьи с одним родителем в этом возрасте.