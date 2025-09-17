Дмитрий Козак подал в отставку с поста замглавы администрации президента

Дмитрий Козак на выходных написал заявление об уходе с поста замглавы администрации президента по собственному желанию, сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, он рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

Козак — один из давних соратников президента Владимира Путина. В начале 1990-х он руководил юридическим управлением Ленсовета. Затем перешел в мэрию Санкт-Петербурга на должность главы юридического комитета. После поражения мэра Анатолия Собчака на выборах губернатора в 1996 году Козак ушел в отставку и возглавил юридическую фирму «Нева-Юст». Но через несколько месяцев Козак вернулся в Смольный и стал председателем юридического комитета администрации губернатора Петербурга Владимира Яковлева. С 1998 года получил также должность вице-губернатора Петербурга, но в том же году ушел в отставку. В 1999 году, после назначения Владимира Путина премьер-министром, Козак был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства России. Вскоре он возглавил аппарат правительства в ранге министра.

В 2000 году, с приходом Путина на пост президента России, Козак занял должность сначала замруководителя, а потом и первого замруководителя его администрации. В 2004 году он перешел на работу в правительство. В дальнейшем работал на позициях полпреда президента в Южном федеральном округе, министра регионального развития, вице-премьера. В администрацию президента он вернулся в 2020 году на позицию заместителя ее руководителя Антона Вайно.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Жить вечно. А зачем? К разговорам о бессмертии
Торжество православия или запрос на реабилитацию русского начала?
Захарова: Западная Европа находится в катастрофическом положении
Сын Кадырова Адам показал часы с бриллиантами за 41 млн руб.
Избранное
Почему СССР пугает либералов?
«Либералы сдирают с России кожу, думая, что под ней откроется хлюпающая плоть. Но открывается новый, грозный, со множеством сверкающих граней кристалл Государства Российского»
Азон feat. Сектор Газовой Атаки и Бродячий цирк «Его звали Хой» (интернет-сингл)
«Крематорий» отметил появление первой криминальной песни бессмертным хит-парадом
Дальше мечты «Летом» (интернет-сингл)
Указ №1400: Горбачевская «перестройка» закончилась Борисовым царством
Две Отечественных войны. Итог один – оценки разные
«Последняя четверть XX в. обманула надежды и развеяла мечты»
Гарик Сукачев привлек Кампанеллой Каменной Звезды цыганок с горящими очами
F.P.G, 28 апреля, «16 Тонн»
Leos Hellscream «Hellguitars Vol. 5» (интернет-релиз)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации