Дмитрий Козак подал в отставку с поста замглавы администрации президента

21:09 17.09.2025

Дмитрий Козак на выходных написал заявление об уходе с поста замглавы администрации президента по собственному желанию, сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, он рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

Козак — один из давних соратников президента Владимира Путина. В начале 1990-х он руководил юридическим управлением Ленсовета. Затем перешел в мэрию Санкт-Петербурга на должность главы юридического комитета. После поражения мэра Анатолия Собчака на выборах губернатора в 1996 году Козак ушел в отставку и возглавил юридическую фирму «Нева-Юст». Но через несколько месяцев Козак вернулся в Смольный и стал председателем юридического комитета администрации губернатора Петербурга Владимира Яковлева. С 1998 года получил также должность вице-губернатора Петербурга, но в том же году ушел в отставку. В 1999 году, после назначения Владимира Путина премьер-министром, Козак был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства России. Вскоре он возглавил аппарат правительства в ранге министра.

В 2000 году, с приходом Путина на пост президента России, Козак занял должность сначала замруководителя, а потом и первого замруководителя его администрации. В 2004 году он перешел на работу в правительство. В дальнейшем работал на позициях полпреда президента в Южном федеральном округе, министра регионального развития, вице-премьера. В администрацию президента он вернулся в 2020 году на позицию заместителя ее руководителя Антона Вайно.