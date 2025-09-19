Минюст признал иноагентом военного блогера Романа Алехина

Минюст внес в перечень иностранных иноагентов военного блогера Романа Алехина, журналистку Елену Рыковцеву, активиста Ивана Вострикова и историка Сергея Эрлиха, а также проект «Автозак LIVE».

Согласно сообщению ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии, пишет «Коммерсант».

Роман Алехин (иноагент) занимал пост советника бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого в апреле арестовали по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. В сентябре по Telegram-каналам разошлось видео, на котором блогер, как заявляют авторы ролика, участвует в обсуждении схемы по «отмыванию» денег на гуманитарных поставках участникам СВО. После этого правоохранительные органы сообщили о начале проверки, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.09.2025, 22:24
    Гость: 303

    а вообще критиковать можно? Так и скажите, что нельзя, а то иноагенты какие то. Так скоро быть порядочным человеком без этого статуса станет неприлично

  3. 19.09.2025, 21:34
    Гость: Пилот

    По мере затягивания СВО иногантеми будут обвялены все военблогеры, журналисты и российские СМИ включая Соловьёва и Киселева. Что это по их вине и не достоверной информации не удается победить Украину.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
rawpixel.com / Freepik.com"/>
Расчеловечивание
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров: Украина не может представлять Крым, Донбасс и Новороссию
© KM.RU, Кирилл Зыков
«Никаких партий в стране нет». Миллиарды рублей — в трубу? Итоги выборов, о которых не принято говорить
Избранное
Ocean Hills «Santa Monica»
Вызывающе сексуальная Анфиса Чехова
Юта помирила российского солдата с женой
СВО – часть большой войны белой расы за белых женщин?
«ЙОРШ» спел о нелегкой судьбе нашей любимой Родины
«Дикая армия» Владимира Путина. Туристы с автоматом на шее
Сергей Черняховский. Социологи и налоги
ADDicted! «Ночь» (интернет-релиз)
«Ундервуд», 12 апреля, VK Stadium
Инициированное группой Александра Клячина уголовное дело против предпринимателя Вячеслава Рудникова в третий раз возвращено судом прокурору
Крематорий «Сладкий Элвис»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации