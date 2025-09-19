Минюст признал иноагентом военного блогера Романа Алехина
Минюст внес в перечень иностранных иноагентов военного блогера Романа Алехина, журналистку Елену Рыковцеву, активиста Ивана Вострикова и историка Сергея Эрлиха, а также проект «Автозак LIVE».
Согласно сообщению ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии, пишет «Коммерсант».
Роман Алехин (иноагент) занимал пост советника бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого в апреле арестовали по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. В сентябре по Telegram-каналам разошлось видео, на котором блогер, как заявляют авторы ролика, участвует в обсуждении схемы по «отмыванию» денег на гуманитарных поставках участникам СВО. После этого правоохранительные органы сообщили о начале проверки, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
а вообще критиковать можно? Так и скажите, что нельзя, а то иноагенты какие то. Так скоро быть порядочным человеком без этого статуса станет неприлично
на то не гони, совловьёв его и заказал, и вообще неприкасаем
По мере затягивания СВО иногантеми будут обвялены все военблогеры, журналисты и российские СМИ включая Соловьёва и Киселева. Что это по их вине и не достоверной информации не удается победить Украину.
своих, чтобы....