Курская полиция начала проверку информации о мошенничестве военкора Алехина

Управление МВД России по Курской области начало проверку после публикации, в которой говорится о вероятных противоправных действиях курского предпринимателя – администратора популярного Telegram-канала и неизвестного, связанных с приобретением гуманитарной помощи для участников спецоперации, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление ведомства. 

Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Речь идет о военном блогере и бывшем советнике прошлого губернатора Курской области Романе Алехине, который может быть причастен к мошенничеству на помощи бойцам спецоперации. По словам источника ТАСС, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Ранее в интернете было распространено видео, на котором блогер рассказывает, как «отмыть» 200 млн руб. на медикаментах для военнослужащих. Схема заключается в том, что бизнесмен переводит сумму в 200 млн руб. в благотворительный фонд Алехина. Блогер закупает у этого же предпринимателя медикаменты на 150 млн руб. для участников спецоперации. Предприниматель «получает» деньги, а блогер оставляет себе комиссию 50 млн руб. Участники схемы при этом занизят фактический объем лекарств при поставке.

Сам Алехин прокомментировал видео в своем Telegram-канале. Он рассказал, что действительно встречался с неким Александром, предложившим помогать фронту через благотворительный фонд. По словам блогера, Александр предложил перечислить в фонд 200 млн руб., из которых 150 млн руб. нужно будет потратить на закупку медикаментов или медаппаратуры у близкой им компании. По словам Алехина, оставшиеся 50 млн предлагалось оставить фонду на его деятельность – то есть помощь фронту, по согласованию с выделяющим деньги. «Что Александр – совсем не тот, за кого себя выдает, уже понятно. И что он не имеет отношение к помощи фронту – тоже. Такие люди не пишут на скрытую камеру разговоры и не монтируют из них видео с претензией на разоблачение с моментальным запуском по сеточке каналов, которой волонтерское сообщество как кость в горле», – написал Алехин.

  1. 10.09.2025, 17:59
    Гость: Ферзевый Гамбит

    Ему бы надо было начать партию «Защитой Алёхина», а он сделал ход конём...
    Ну и получит он теперь «Ферзевый Гамбит». (Или нет?)

