Долги по зарплате в России в августе превысили 1,6 млрд рублей

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец августа 2025 года достигла 1 млрд 644,2 млн рублей, увеличившись за месяц на 600,3 млн рублей, или в 1,57 раза. Такие данные обнародовал Росстат.

По сравнению с августом прошлого года сумма долгов выросла на 1 млрд 146,4 млн рублей — в 3,3 раза.

С начала 2025 года Росстат изменил методику подсчёта: теперь учитываются организации всех отраслей экономики, за исключением малого бизнеса, а статистика формируется по состоянию на конец месяца. Ранее данные собирались только по ограниченному кругу предприятий и на 1 число каждого месяца.

Из общей суммы задолженности на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1 млрд 130,3 млн рублей (68,7%). Задолженность за 2024 год составила 417 млн рублей (25,4%), а за 2023-й и более ранние годы — 96,9 млн рублей (5,9%).

Основной причиной невыплат остаётся отсутствие собственных средств у организаций. На конец августа такие долги составили 1 млрд 663,2 млн рублей, что в 1,58 раза выше показателя предыдущего месяца.

Задолженность по выплатам из федерального бюджета составила 9,6 млн рублей (в июле её не было), из местных бюджетов — 1,4 млн рублей (рост в 6,3 раза). При этом просрочек по региональным бюджетам не зафиксировано.

Наибольшая доля долгов пришлась на строительство — 43,2%, обрабатывающую промышленность — 19,8% и добычу полезных ископаемых — 8,3%.

  1. 25.09.2025, 13:31
    Гость: Какие ещё долги?

    Мы вам работу даём. Скажите спасибо. А вы ещё и денег требуете. Совсем обнаглели

  4. 25.09.2025, 10:54
    Гость: Надо уметь врать

    На самом деле просроченная задолженность по заработной плате в России на конец августа 1998 года достигла 1 млрд 644,2 млн рублей, увеличившись за месяц на 600,3 млн рублей, или в 1,57 раза.
    Вы отличаете август 1998 от августа 2025?

