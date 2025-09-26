Под Петербургом 19 человек умерли от отравления алкоголем

При ГОРЕНИИ метилового спирта (метанола) появляются зелёные языки пламени, а не голубые.

При горении - а сам спирт тоже прозрачный, как и этиловый.

Нюхать надо аккуратно.почитайте правила. Но с точки зрения определить, какой именно спирт, бессмысленно.

Ещё можно медную проволоку раскалить и в спирте гасить гасить. Тоже есть описание.

Я много раз проверял спирт. Покупал для технических целей,,но и пробовал Правда, никогда метиловый не попадался. Хотя, конечно, зрение последние два года слабеет... Но это вряд ли со спиртами связано.. :-(