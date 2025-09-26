Под Петербургом 19 человек умерли от отравления алкоголем

В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области умерли от отравления алкоголем 19 человек.

"По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в течение сентября в Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно восемь случаев, где причиной смерти явился метанол", — цитирует сообщение пресс-службы регионального правительства РИА Новости.

По предварительным данным, отравления произошли из-за несанкционированного частного производства и торговли спиртным "с рук".

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Продавцов алкоголя уже задержали, это 79-летний мужчина и женщина 1964 года рождения, сообщил региональный главк Следственного комитета. В ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие ходатайствует в суде о заключении обоих под стражу.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.09.2025, 21:52
    Гость: Да

    При ГОРЕНИИ метилового спирта (метанола) появляются зелёные языки пламени, а не голубые.

    При горении - а сам спирт тоже прозрачный, как и этиловый.

    Нюхать надо аккуратно.почитайте правила. Но с точки зрения определить, какой именно спирт, бессмысленно.

    Ещё можно медную проволоку раскалить и в спирте гасить гасить. Тоже есть описание.

    -----

    Я много раз проверял спирт. Покупал для технических целей,,но и пробовал Правда, никогда метиловый не попадался. Хотя, конечно, зрение последние два года слабеет... Но это вряд ли со спиртами связано.. :-(

  3. 26.09.2025, 21:41
    Гость: Европеец

    - Дедушка ! А. Ы пил когда-нибудь отвратительную самогонку ?
    - Ну, пил …
    - А какая была ?
    - Отличная !!!!

Все комментарии (16)
