Под Петербургом 19 человек умерли от отравления алкоголем
В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области умерли от отравления алкоголем 19 человек.
"По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в течение сентября в Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно восемь случаев, где причиной смерти явился метанол", — цитирует сообщение пресс-службы регионального правительства РИА Новости.
По предварительным данным, отравления произошли из-за несанкционированного частного производства и торговли спиртным "с рук".
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Продавцов алкоголя уже задержали, это 79-летний мужчина и женщина 1964 года рождения, сообщил региональный главк Следственного комитета. В ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие ходатайствует в суде о заключении обоих под стражу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
При ГОРЕНИИ метилового спирта (метанола) появляются зелёные языки пламени, а не голубые.
При горении - а сам спирт тоже прозрачный, как и этиловый.
Нюхать надо аккуратно.почитайте правила. Но с точки зрения определить, какой именно спирт, бессмысленно.
Ещё можно медную проволоку раскалить и в спирте гасить гасить. Тоже есть описание.
-----
Я много раз проверял спирт. Покупал для технических целей,,но и пробовал Правда, никогда метиловый не попадался. Хотя, конечно, зрение последние два года слабеет... Но это вряд ли со спиртами связано.. :-(
Неужели хорошей водки купить не в состоянии?
- Дедушка ! А. Ы пил когда-нибудь отвратительную самогонку ?
- Ну, пил …
- А какая была ?
- Отличная !!!!
убили власти России.
Надо меньше пить из мелкой посуды.