Минфин предложил ввести НДФЛ в 30% для иноагентов

Минфин России подготовил законопроект, который предусматривает ограничение иноагентов в налоговых преференциях. В частности, предлагается установить для них единую ставку НДФЛ на уровне 30%, сообщает Газета.RU.

Согласно документу, иноагенты не смогут пользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные инвестиции, а также получать льготы при продаже активов, дарении или наследовании.

Ограничения затронут не только физических лиц со статусом иноагента, но и организации, признанные таковыми, а также компании, где доля участия иноагентов в уставном капитале составляет 10% и более. Для таких юридических лиц планируется запретить применение пониженных ставок по налогу на прибыль.