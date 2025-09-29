Минфин предложил ввести НДФЛ в 30% для иноагентов
Минфин России подготовил законопроект, который предусматривает ограничение иноагентов в налоговых преференциях. В частности, предлагается установить для них единую ставку НДФЛ на уровне 30%, сообщает Газета.RU.
Согласно документу, иноагенты не смогут пользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные инвестиции, а также получать льготы при продаже активов, дарении или наследовании.
Ограничения затронут не только физических лиц со статусом иноагента, но и организации, признанные таковыми, а также компании, где доля участия иноагентов в уставном капитале составляет 10% и более. Для таких юридических лиц планируется запретить применение пониженных ставок по налогу на прибыль.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самым опасным преступлением считается призыв сменить власть, что на самом деле является основой демократического строя в любой стране, где политические партии создаются именно для прихода к власти, а значит, к её смене.
Но в шиворотнавыворотном государстве всё наоборот. Лица, противозаконно захватившие власть в стране, фактически уничтожают и само государство, и его экономику, и его народ и считают себя вправе делать это и дальше. Нелепая ельцинская конституция, навязанная стране после госпереворота 1993 г., и которую избиратели на самом деле не принимали, вообще исключает какие либо намёки на демократическое устройство государства, в котором нет свободных выборов представителей ни законодательной, ни судебной власти.
У нас так и нет закона от ответственности представителей законодательной власти за принятия своих решений, которые порой заставляют усомниться в их умственном и психическом состоянии.
Нет закона о судах и судьях с чётким указанием, кого можно избирать судьями и на какой срок, а кого нет, какие решения судьи имели бы право принимать, а какие нет, как поступать с судьями, дискредитировавших своё звание, что превращает судопроизводство в сплошной фарс.
Нет ясности и в том, что же такое сам президент, и к какой ветви власти он относится. Непонятно, почему этот человек во всё вмешивается, навязывает сомнительные решения и при этом ни за что не отвечает. Ведь это он повсюду расставляет своих блатных дилетантов, которые гарантированно загубят любое поручение.
В проклятом совке запрещали называть шоколадом продукт, в котором бобов како было меньше 50%. А сейчас на упаковках можно встретить надпись "Настоящий шоколад" с бобами какао в 15%. Дурёж народа идёт по всем направлениям.
Жаль, что иноагенты у нас не те кто ворует, а те кто воровать мешает.
Деньги заканчиваются, всё дорожает и повышается НДС,НДФДЛ.
В добрые старые временам плитка шоколада была 100г.Пачка крупы /сахара 1 кг. Так было долго, потом пошли перестройки-перепалки-галопирующая инфляция-дефолт-и тэдэ.
С ростом цен вес плитки сначала стал 90г, сейчас 75.Шоколад АЛЁНКА.
Вес пачки крупы стал 900г, потом 800г, уже появились по полкило.
Упаковка рафинада уже давно есть 250г.
Мало того.
Выдумали НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ и ИНОАГЕНТОВ. ПИПЛ БЕСНУЕТСЯ.
Есть дзен-канал "Голландец в России" Голландец женился на русской и переехал в Россию уже 10 лет.Выучил русский,говорит, пишет. Летом он сженой и детьми ездил в Голландию. Описал свою семью,родителе.
Чем удивил одну ...тётку. Она удивилась, что в Голландии может быть обычная семья. Мама, папа,брат и сестра у Голландца.
СМИ задурили русским бошки ГЕЙРОПОЙ и ТРАДИЦИОННЫМИ РУССКИМИ ЦЕННОСТЯМИ.
Пипл решил что в Европе одни Геи.
Боиццо шо они на нас нападут, отнимут наши ресурсы и ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ .
Поскольку МЫ ТУТ ПОИЗДЕРЖАЛИСЬ....грядут тяжелые времена. Тут не до шоколадок, карамелька и морковка станут деликатесами.
Намедни с работников ДК сняли мотивирующие выплаты, остался голый оклад. В культуре небольшие оклады и всякие надбавки, губернаторская, ещё какая вразное время
❝ Если закон один раз подмять, потом другой, а потом им дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет угодно, то это уже не закон будет, а кистень. ❞