Суд арестовал все имущество экс-судьи Верховного суда Момотова

12:44 30.09.2025

Останкинский суд Москвы наложил арест на все имущество судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова и 22 аффилированных с ним лиц. Как сообщил ТАСС источник, это обеспечительная мера по антикоррупционному иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства незаконных активов Момотова, зарегистрированных на третьи лица.

"Суд принял обеспечительные меры и наложил арест на все имущество Момотова, его матери и еще 21 аффилированного с ним лица, включая его компаньонов Андрея и Ивана Марченко", - сказал собеседник агентства. Кроме того, суд арестовал объекты недвижимости, которые подлежат изъятию в доход государства. Речь идет о гостинице "Вологда" и почти 100 объектах, зарегистрированных на обоих Марченко.

Как следует из материалов Останкинского суда Москвы, в рамках подготовки к рассмотрению иска суд сформировал 26 исполнительных листов, 8 из них - об обращении взыскания на заложенное имущество.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.