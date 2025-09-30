Суд арестовал все имущество экс-судьи Верховного суда Момотова
Останкинский суд Москвы наложил арест на все имущество судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова и 22 аффилированных с ним лиц. Как сообщил ТАСС источник, это обеспечительная мера по антикоррупционному иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства незаконных активов Момотова, зарегистрированных на третьи лица.
"Суд принял обеспечительные меры и наложил арест на все имущество Момотова, его матери и еще 21 аффилированного с ним лица, включая его компаньонов Андрея и Ивана Марченко", - сказал собеседник агентства. Кроме того, суд арестовал объекты недвижимости, которые подлежат изъятию в доход государства. Речь идет о гостинице "Вологда" и почти 100 объектах, зарегистрированных на обоих Марченко.
Как следует из материалов Останкинского суда Москвы, в рамках подготовки к рассмотрению иска суд сформировал 26 исполнительных листов, 8 из них - об обращении взыскания на заложенное имущество.
Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Марченко.
Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Этого судейского чиновника-буржуя посадят не за взятки, не за махинации и мошенничество, а за то, что загребая много бабла преступным путем, он не делился с кремлевской верхушкой власти. Они такого не прощают.
Объем воровства и кормежки явно увеличится. Отрицательный отбор он такой.
Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали.
Этого судью впоймали не на том, что он воровал мелочь по карманам на рынке.
Очевидно, он на протяжении нескольких лет, за материальные вознаграждения совершал должностные преступления: освобождал от ответственности преступников и сажал невиновных, способствовал получению доходных должностей другими продажными и недостойными паразитами в мантиях.
По-справедливости, нужно проверить все дела, в которых он был замешан.
Запущено, это когда не ловят. А тут ловят. Не всех наверное. Но ловят." Идеология капытализма - бабло и прибыль превыше всего- дает более крупные и обширные метастазы в РФ.
А Китай с малым количеством воров, нациков и либерастов успешно развивается.