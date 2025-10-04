Мошенники стали звонить россиянам под видом работников военкоматов

13:01 4.10.2025

На фоне осеннего призыва в армию в России активизировались телефонные мошенники, которые представляются работниками военкоматов и под этим предлогом пытаются получить доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги».

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах Москвы, злоумышленники звонят гражданам и уточняют, получали ли они электронную повестку. Если человек отвечает отрицательно, ему предлагают продиктовать код из СМС якобы для повторной отправки документа. На самом деле этот код позволяет преступникам получить доступ к учетной записи жертвы и ее персональным данным.

«Через взломанные аккаунты мошенники могут оформлять кредиты и микрозаймы, а также использовать полученные данные в преступных целях», — уточнили в правоохранительных органах.

Кроме того, код из СМС может стать инструментом установки вредоносного ПО на телефон, что открывает злоумышленникам доступ к банковским сервисам и другим конфиденциальным приложениям.

В ведомстве напомнили, что военкоматы никогда не подтверждают получение электронных повесток по телефону, а также не запрашивают коды или личные данные.