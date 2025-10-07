Сын главы Чечни Адам Кадыров открыл спорткомплекс имени себя

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, открыл в республике спорткомплекс имени себя. Видео с открытием спорткомплекса опубликовал в своем Telegram-канале глава администрации Надтеречного района Хамзат Хасанов.


Хасанов рассказал, что на праздничной церемонии присутствовали министр по делам молодежи Чечни Рамзан Висмурадов и основатель проекта, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев.

Хасанов заявил, что спорткомплекс оснащен по последнему слову техники.

«Планируется, что он станет не только центром подготовки нового поколения чемпионов, но и главной площадкой для физического развития и досуга молодежи всего района», — приводит слова Хасанова Газета.RU.

Спорткомплекс носит название «Dustum» — позывной Адама Кадырова. По словам Рамзана Кадырова, в юности ему тоже присвоили этот позывной. «Дустум» в переводе значит «друзья».

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.10.2025, 22:18
    Гость: ABCD

    Ну всё... понеслась...
    Этак святое семейство однажды заявит, что трон России их по праву княжеского феодального наследия. Воевали Кемску волость, так подайте.
    Напомнило однажды новости из Ашхабада:
    "Кортеж Курбан Баши выехал на проспект имени Курбан Баши, и проследовал в аэропорт имени Курбан Баши."

  3. 07.10.2025, 21:50
    Гость: Александр С.

    Ну вот ещё одно доказательство того, что даже такие публичные муслимы, как сын Кадырова, строящие из себя офигеть каких поборников Аллаха, на самом деле погрязли в шайтанском идолопоклонстве. То, что сделал сын Кадырова называется пиаром. В статье выше о запрете мусульманам развозить свинину и алкоголь, я уже написал чем является пиар на самом деле, что движет человеком, который пиарится. Так что, муслимы, все вы от шайтана, бОльшая часть уж точно. Любите вы выпендрёж, очень любите.

  4. 07.10.2025, 21:48
    Гость: Корабль дураков.

    Пока это смешно,и только. Хотя и попахивает клиникой.
    Почему бы сразу не объявить этого пупсика библейским
    Адамом,фиговый листик ,золотой,ессно, и
    На роль Евы устроить конкурс,
    Может Меркель согласится

Все комментарии (12)
