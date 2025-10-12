ЦБ отменил голосование по дизайну банкноты в 500 руб. из-за накруток

19:54 12.10.2025

Банк России отменил голосование на своем сайте за дизайн новой банкноты в 500 руб.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», — цитирует сообщение ЦБ РБК.

Центробанк сообщил, что проведет новое голосование с тем же перечнем вариантов символов, которые поместят на купюру, но исключит «возможность недобросовестных действий».

Банкнота в 500 руб. будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. На лицевой стороне будет изображен Пятигорск; на оборотной — какая-либо достопримечательность из регионов Кавказа. Голосование за символы обеих сторон купюры началось 1 октября и должно было завершиться 14-го.

По данным на 18:20 мск 12 октября, в голосовании по символу лицевой стороны лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске — 1,21 млн голосов; по оборотной стороне было два лидера — Эльбрус (1,26 млн голосов) и «Грозный-Сити» (1,073 млн).

Как минимум два региона решили привлечь участников голосования путем розыгрыша призов. Глава Чечни Рамзан Кадыров 10 октября объявил, что проголосовавшие за «Грозный Сити» получат один из десяти iPhone 17. Минтуризма Дагестана 11 октября анонсировало розыгрыш среди тех, кто проголосует за Дербентскую крепость (128 тыс. голосов на 18:20 12 октября). В числе призов — квартира на берегу Каспийского моря в Дербенте, автомобиль Changan и десять iPhone17.