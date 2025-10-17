В Подмосковье солдат-срочник расстрелял сослуживцев
В воинской части в Наро-Фоминске (Московская область) 17 октября военнослужащий срочной службы открыл огонь по сослуживцам.
Как сообщает Lenta.ru, один из раненых сумел позвонить матери и сообщить о случившемся. Женщина вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В результате происшествия один человек погиб, четверо получили серьезные ранения. По одной из версий, причиной инцидента могли стать неуставные отношения.
Позднее Министерство обороны РФ подтвердило факт случившегося. В ведомстве уточнили, что военнослужащий, находившийся ночью на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил контрактника. После этого стрелявший покончил с собой.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, следователи и военная полиция проводят необходимые проверки.
У вошдя барыг это уже обычное явление.
Тех, кого в армии считают "слабаками", на самом деле оказываются сильными личностями. Способными отстоять свою честь и достоинство. Помните это, обидчики "слабаков". и зачинщики неуставных отношений. Для вас это может очень плохо кончится.
Как были в 70-е ... 80-е годы "неуставные отношения" в российской армии, так и остались. Только стали ещё изощрённее, если раньше деды издевались над салагами, типа ночью заставляли "храп сторожить", выводили "молодого" на платц и командовали - "делай раз" солдат вытягивал ногу и держал её так пару минут, затем команда "делай два" и так продолжалось пока не доведут до истерики. Заставляли красить траву в зёлёный цвет, "хоронить бычки" (окурки) после отбоя, копать траншею "от забора до обеда", чистить сортиры зубной щёткой...
То сейчас издевательства стали гораздо изощрёнее.
Молодёжь, которая сподобилась побывать и "там", и "там", рассказывали, что в армии гораздо хуже, чем в тюрьме, там-то хотя бы "сидишь" за дело.
А куда 4 тяжелых растворились ?Очень уж разные версии,и МО как всегда врет.
Зато у нас самые лучшие в мире духовные скрепы! А мелкие недостатки, какие-то происшествия, отдельные случаи - это пустяки, как и в великом СССР.