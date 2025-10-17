В Подмосковье солдат-срочник расстрелял сослуживцев

© KM.RU, Алексей Белкин

В воинской части в Наро-Фоминске (Московская область) 17 октября военнослужащий срочной службы открыл огонь по сослуживцам. 

Как сообщает Lenta.ru, один из раненых сумел позвонить матери и сообщить о случившемся. Женщина вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В результате происшествия один человек погиб, четверо получили серьезные ранения. По одной из версий, причиной инцидента могли стать неуставные отношения.

Позднее Министерство обороны РФ подтвердило факт случившегося. В ведомстве уточнили, что военнослужащий, находившийся ночью на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил контрактника. После этого стрелявший покончил с собой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, следователи и военная полиция проводят необходимые проверки.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.10.2025, 15:49
    Гость: поводырь

    Тех, кого в армии считают "слабаками", на самом деле оказываются сильными личностями. Способными отстоять свою честь и достоинство. Помните это, обидчики "слабаков". и зачинщики неуставных отношений. Для вас это может очень плохо кончится.

  3. 17.10.2025, 15:47
    Гость: Что- неладное творится в гусударстве российском

    Как были в 70-е ... 80-е годы "неуставные отношения" в российской армии, так и остались. Только стали ещё изощрённее, если раньше деды издевались над салагами, типа ночью заставляли "храп сторожить", выводили "молодого" на платц и командовали - "делай раз" солдат вытягивал ногу и держал её так пару минут, затем команда "делай два" и так продолжалось пока не доведут до истерики. Заставляли красить траву в зёлёный цвет, "хоронить бычки" (окурки) после отбоя, копать траншею "от забора до обеда", чистить сортиры зубной щёткой...
    То сейчас издевательства стали гораздо изощрёнее.
    Молодёжь, которая сподобилась побывать и "там", и "там", рассказывали, что в армии гораздо хуже, чем в тюрьме, там-то хотя бы "сидишь" за дело.

  5. 17.10.2025, 15:04
    Гость: Сергей Ярославль

    Зато у нас самые лучшие в мире духовные скрепы! А мелкие недостатки, какие-то происшествия, отдельные случаи - это пустяки, как и в великом СССР.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Путин: Россия заинтересована в «нужной» рабочей силе
Ушаков: сплоченную ненависть европейцев к России трудно пробить
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Силуанов: повышение налога на роскошь не дало бы больших денег бюджету
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД РФ назвал решение Латвии о депортации россиян бесчеловечным
Избранное
«Кирпичи» обрели человека небывалых когнитивных способностей
Тяжело в учении, а обед по расписанию: в армии начался новый учебный год
Пироги, ватрушки, пирожки и сушки: День именинника по-солдатски
Томшин Бэнд «Калинов мост»
Чиж (творческий вечер), 30 мая, Театр Эстрады
«Замысел врага прост и ясен: добиться увязания РФ на Украине, втянуть нас в тяжёлую войну за города»
Россия vs Турция: полшага до войны?
Оформление потолка: что нужно знать
«Конец Фильма», 15 июля, « Мумий Тролль Music bar»
Калинов мост «Дастояр»
В 1945 году Красная армия спасла мир от ужасов бактериологической войны
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации