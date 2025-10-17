В Подмосковье солдат-срочник расстрелял сослуживцев

12:14 17.10.2025

В воинской части в Наро-Фоминске (Московская область) 17 октября военнослужащий срочной службы открыл огонь по сослуживцам.

Как сообщает Lenta.ru, один из раненых сумел позвонить матери и сообщить о случившемся. Женщина вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В результате происшествия один человек погиб, четверо получили серьезные ранения. По одной из версий, причиной инцидента могли стать неуставные отношения.

Позднее Министерство обороны РФ подтвердило факт случившегося. В ведомстве уточнили, что военнослужащий, находившийся ночью на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил контрактника. После этого стрелявший покончил с собой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, следователи и военная полиция проводят необходимые проверки.