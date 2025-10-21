В Общественной палате предложили пускать к контенту 18+ только по паспорту
В России предлагают ввести обязательную идентификацию пользователей по паспорту для доступа к контенту с маркировкой 18+. Соответствующую инициативу выдвинул член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в интервью РИА Новости.
По его словам, многие подростки сегодня имеют свободный доступ к видео и публикациям, содержащим ненормативную лексику, сцены насилия и пропаганду асоциального поведения. Такое воздействие, отметил эксперт, формирует у молодежи искажённые модели поведения и подрывает культурные ориентиры.
«Контент с пометкой 18+ должен быть доступен только после подтверждения личности — через паспорт, водительское удостоверение или банковские данные», — пояснил Машаров.
Он подчеркнул, что технологический прогресс нельзя останавливать, однако меры по защите несовершеннолетних в цифровом пространстве необходимо принимать без промедления. По данным Общественной палаты, около 25% подростков становятся жертвами интернет-мошенников, а 5% — вовлекаются в противоправные действия.
Машаров добавил, что введение системы идентификации позволит снизить риски воздействия на подростков со стороны мошенников, враждебных структур и других источников потенциальной угрозы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
чего только не придумают лишь бы загнать всех на госуслуги и заставить сдать биометрию (а то что потом доступ будет только по биометрии можно не сомневаться).
И так весь интернет поломали, так еще и в сувенирный чебурнет выход будет через кукареку коды или по физиономии.
Это очередная копия с Запада, конкретно из левацкого ЕС.
В европе в последние пару лет под прикрытием аферы ковида были приняты фашисткие законы о политической цензуре в интернете.
Ну а в таких левацких странах как Италия, люди должны предьявлять паспорт для пользования интернетом уже очень давно.
В европе врачам высказывашим свое профессиональное мнение против аферы ковида приставляли дуло автомата к голове..
Свободы слова им захотелось..
Не могу остановиться хохотать.
Летом то же в мелкобритании провернули.
Там это действо назвали - "за порно по паспорту"
Цитата Жеглова из сами знаете какого фильма: - "Правопорядок в стране измеряется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать". От себя б добавил: - "...и наказывать", что очень немного добавляет к цитате из фильма. А наказывать-то у нас и не-ко-му! Разок бы солью в зад и исполнителям и родителям независимо от ранга и положения. Многое б поменялось вероятно, но может и ошибаюсь, ибо "ранг и положение" снова всё испортят.
Западноприводное сувенир... простите, суверенное по самые помидоры государство. Сразу видно, чё...