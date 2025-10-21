В Общественной палате предложили пускать к контенту 18+ только по паспорту

09:15 21.10.2025

В России предлагают ввести обязательную идентификацию пользователей по паспорту для доступа к контенту с маркировкой 18+. Соответствующую инициативу выдвинул член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в интервью РИА Новости.

По его словам, многие подростки сегодня имеют свободный доступ к видео и публикациям, содержащим ненормативную лексику, сцены насилия и пропаганду асоциального поведения. Такое воздействие, отметил эксперт, формирует у молодежи искажённые модели поведения и подрывает культурные ориентиры.

«Контент с пометкой 18+ должен быть доступен только после подтверждения личности — через паспорт, водительское удостоверение или банковские данные», — пояснил Машаров.

Он подчеркнул, что технологический прогресс нельзя останавливать, однако меры по защите несовершеннолетних в цифровом пространстве необходимо принимать без промедления. По данным Общественной палаты, около 25% подростков становятся жертвами интернет-мошенников, а 5% — вовлекаются в противоправные действия.

Машаров добавил, что введение системы идентификации позволит снизить риски воздействия на подростков со стороны мошенников, враждебных структур и других источников потенциальной угрозы.