Минобороны: резервистов направят на защиту НПЗ и объектов в глубине РФ
Резервистов планируется привлекать к защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры внутри страны. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, комментируя проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», пишут «Ведомости».
По словам представителя Генштаба, законопроект предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для охраны инфраструктуры только на территории своего региона. Основная цель – противодействие атакам беспилотников и обеспечение безопасности.
Цимлянский подчеркнул, что законопроект не предусматривает призыва граждан на военную службу, их направления в зону спецоперации или за пределы страны.
«Законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв», – отметил он.
Цимлянский отметил, что резервисты получают денежное довольствие как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах. Им предоставляются продовольственное и вещевое обеспечение, а также социальные гарантии, компенсации и медицинское обслуживание на условиях, аналогичных военнослужащим.
На время участия в мероприятиях за резервистами сохраняются рабочие места и средний заработок, который компенсируется работодателю после завершения сборов.
Резервисты проходят обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовке под руководством инструкторов Минобороны, имеющих боевой опыт. Только после завершения курса они допускаются к выполнению задач.
Цимлянский особо подчеркнул, что резервисты будут привлекаться исключительно к защите критически важных и жизнеобеспечивающих объектов на территории своих регионов, что закреплено отдельными пунктами контракта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье.....
великий стратег Цимлянский? На днях укрские дроны атаковали Оренбург, находящийся примерно в 1300 км от укрской границы. А дальше наступит очередь Омска, Красноярска, Владивостока? Судя по всему никакого единого оборонительно плана от нападений укрских дронов у стратегов от реформ нет и в помине. Местная власть пытается решить эту проблему только на своём уровне, что, кстати, ещё недавно и говорили стратеги кремляндии, мол, обороняйтесь каждый, кто как сможет. Или уже запамятовали?
В квадрат. Если вас это устроит.
Зато на 150 метров очень эффективна. Кометы сбивать собрался?
какой то фарс - мужики с берданками и дробовиками против дронов.
18 век против 21го ...
Хоть кто-то из кремлевских "полководцев" знает, что дробь выше 150 метров совершенно неэффективна? Что дрон может и 500 метров набрать перед атакой?