Минобороны: резервистов направят на защиту НПЗ и объектов в глубине РФ

14:10 22.10.2025

Резервистов планируется привлекать к защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры внутри страны. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, комментируя проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», пишут «Ведомости».

По словам представителя Генштаба, законопроект предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для охраны инфраструктуры только на территории своего региона. Основная цель – противодействие атакам беспилотников и обеспечение безопасности.

Цимлянский подчеркнул, что законопроект не предусматривает призыва граждан на военную службу, их направления в зону спецоперации или за пределы страны.

«Законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв», – отметил он.

Цимлянский отметил, что резервисты получают денежное довольствие как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах. Им предоставляются продовольственное и вещевое обеспечение, а также социальные гарантии, компенсации и медицинское обслуживание на условиях, аналогичных военнослужащим.

На время участия в мероприятиях за резервистами сохраняются рабочие места и средний заработок, который компенсируется работодателю после завершения сборов.

Резервисты проходят обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовке под руководством инструкторов Минобороны, имеющих боевой опыт. Только после завершения курса они допускаются к выполнению задач.

Цимлянский особо подчеркнул, что резервисты будут привлекаться исключительно к защите критически важных и жизнеобеспечивающих объектов на территории своих регионов, что закреплено отдельными пунктами контракта.