В Думе не поддержали идею повысить штрафы для чиновников за оскорбления

© KM.RU, Алексей Белкин

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании в понедельник, 27 октября, рекомендовал отклонить законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который предусматривал повышение штрафов для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование обращений от населения, пишет РБК.

Законопроект предлагал увеличить вдвое штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан — с нынешних 5–10 тыс. рублей. Также предполагалось повысить на 50% штрафы за оскорбления граждан: сейчас за первое нарушение предусмотрен штраф 50–100 тыс. рублей, а за повторное — 100–150 тыс. рублей.

В пояснительной записке авторы отмечали, что размеры этих санкций не пересматривались с 2013 и 2020 годов, хотя штрафы по другим статьям КоАП за последние годы значительно выросли.

Документ был внесен в Госдуму в начале 2025 года депутатами фракции «Новые люди» — Владимиром Плякиным, Сарданой Авксентьевой и Амиром Хамитовым. Позднее Хамитов попросил исключить свое имя из числа соавторов, что отражено в думской электронной базе.

В феврале 2025 года правительство не поддержало инициативу, отметив, что законопроект требует существенной доработки.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2025, 23:19
    Гость: ABCD

    5...10тр для чиновника это один раз кофея хлебнуть в престижном кафе.
    Зачем штрафовать чиновников за оскорбление граждан, когда это не их нарушение а часть системы власти? Ну просто несдержанные чиновники "отражают" общие тенденции у власти, ляпнув то, что там все и так думают. Стимуляция хамства чиновниками у самой власти к населению, обернётся повышением штрафов для населения, за ответные действия против чиновников. Вряд ли у населения возрастёт престиж власти после этого. Скорее, ЕР пробивает очередное днище всенародного презрения. Естественно, в стране власть и ЕР всегда воспринимают как единое целое.

  4. 27.10.2025, 21:07
    Гость: ждём решительных действий Президента

    Ибо пьяницы никогда не одобрят "сухой закон",в хамло и дармоеды не одобрят ужесточения наказания за хамство и лоботрясничество.

  5. 27.10.2025, 20:08
    Гость: Патриот

    Пусть сначала 20-ю статью всемирной декларации о коррупции ратифицируют, радетели народные)

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев: Трамп встал на тропу войны с Россией
Путин пригрозил ошеломляющим ответом в случае нанесения ударов Tomahawk
Стоп-кадр видео
Кремль пояснил слова Путина об «ошеломляющем ответе» России
Дмитриев: решение конфликта на Украине состоит из нескольких элементов
Избранное
Реконструкция одного из участков БАМа закончится на 4 года раньше
Читмил «Такая разная любовь» (интернет-ЕР)
Сны Саламандры «Сашенька» (интернет-сингл)
Смех «Вместо тысячи слов (Памяти жертв теракта 22.03.2024)»
Алиса «Гойда» (2 CD)
Худайнатов Эдуард Юрьевич – биография руководителя и основателя ННК
Bloodbound «Tales From the North»
«Крематорий», 11 марта, «16 Тонн»
Кризалис «Цунами» (интернет-сингл)
Подробно о язве двенадцатиперстной кишки
Драники, казы и рассольник: солдаты со всей страны пробуют блюда разных народов
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации