В Думе не поддержали идею повысить штрафы для чиновников за оскорбления
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании в понедельник, 27 октября, рекомендовал отклонить законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который предусматривал повышение штрафов для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование обращений от населения, пишет РБК.
Законопроект предлагал увеличить вдвое штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан — с нынешних 5–10 тыс. рублей. Также предполагалось повысить на 50% штрафы за оскорбления граждан: сейчас за первое нарушение предусмотрен штраф 50–100 тыс. рублей, а за повторное — 100–150 тыс. рублей.
В пояснительной записке авторы отмечали, что размеры этих санкций не пересматривались с 2013 и 2020 годов, хотя штрафы по другим статьям КоАП за последние годы значительно выросли.
Документ был внесен в Госдуму в начале 2025 года депутатами фракции «Новые люди» — Владимиром Плякиным, Сарданой Авксентьевой и Амиром Хамитовым. Позднее Хамитов попросил исключить свое имя из числа соавторов, что отражено в думской электронной базе.
В феврале 2025 года правительство не поддержало инициативу, отметив, что законопроект требует существенной доработки.
5...10тр для чиновника это один раз кофея хлебнуть в престижном кафе.
Зачем штрафовать чиновников за оскорбление граждан, когда это не их нарушение а часть системы власти? Ну просто несдержанные чиновники "отражают" общие тенденции у власти, ляпнув то, что там все и так думают. Стимуляция хамства чиновниками у самой власти к населению, обернётся повышением штрафов для населения, за ответные действия против чиновников. Вряд ли у населения возрастёт престиж власти после этого. Скорее, ЕР пробивает очередное днище всенародного презрения. Естественно, в стране власть и ЕР всегда воспринимают как единое целое.
Все они............, гореть им в аду
Они 282-ю статью ратифицировали. Её на всех хватит
Ибо пьяницы никогда не одобрят "сухой закон",в хамло и дармоеды не одобрят ужесточения наказания за хамство и лоботрясничество.
Пусть сначала 20-ю статью всемирной декларации о коррупции ратифицируют, радетели народные)