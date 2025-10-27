В Думе не поддержали идею повысить штрафы для чиновников за оскорбления

17:49 27.10.2025

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании в понедельник, 27 октября, рекомендовал отклонить законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который предусматривал повышение штрафов для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование обращений от населения, пишет РБК.

Законопроект предлагал увеличить вдвое штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан — с нынешних 5–10 тыс. рублей. Также предполагалось повысить на 50% штрафы за оскорбления граждан: сейчас за первое нарушение предусмотрен штраф 50–100 тыс. рублей, а за повторное — 100–150 тыс. рублей.

В пояснительной записке авторы отмечали, что размеры этих санкций не пересматривались с 2013 и 2020 годов, хотя штрафы по другим статьям КоАП за последние годы значительно выросли.

Документ был внесен в Госдуму в начале 2025 года депутатами фракции «Новые люди» — Владимиром Плякиным, Сарданой Авксентьевой и Амиром Хамитовым. Позднее Хамитов попросил исключить свое имя из числа соавторов, что отражено в думской электронной базе.

В феврале 2025 года правительство не поддержало инициативу, отметив, что законопроект требует существенной доработки.