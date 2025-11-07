В России планируется ввести «период охлаждения» для сим-карт

14:41 7.11.2025

В ближайшее время в России планируется ввести 24-часовой «период охлаждения» (во время которого не будут работать мобильный интернет и СМС) для отечественных сим-карт, если абоненты были в международном роуминге или сама сим-карта была неактивна более 72 часов, пишет “Коммерсант” со ссылкой на источники на телеком-рынке.

Сейчас аналогичная мера действует для иностранных сим-карт, но для российских «период охлаждения» планируется смягчить: незамедлительно возобновить доступ к услугам можно будет при прохождении верификации абонента. На телефон будет приходить СМС с ссылкой, по которой абоненту нужно будет перейти и ввести так называемую капчу (тест, который используется для определения, является пользователь человеком или ботом), после чего мобильный интернет и возможность получать и отправлять СМС заработают.

Введение «период охлаждения» может быть направлено на ограничение работы сим-карт, которые используются при атаках БПЛА, отмечают эксперты.

«В обращении по-прежнему находится немало "бесхозных" сим-карт, в том числе оформленных на реальных людей, которые об этом даже не подозревают»,— объяснил директор по продуктам Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко. Он предполагает, что такие сим-карты зачастую «"возвращаются" к нам в БПЛА».