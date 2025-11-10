ФСБ задержала жителя Москвы за сбор данных о российских военных для Украины

Силовики задержали жителя Москвы, который собирал для Украины данные о российских военных, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, 45-летний россиянин инициативно установил сотрудничество с представителями украинских спецслужб и запрещенной на территории РФ украинской террористической организации.

По заданию кураторов задержанный собирал информацию о месте жительства, используемом транспорте и времени передвижения военнослужащего ВС России.

Кроме того, мужчине было поручено совершить диверсию на одной из железнодорожных станций Московского региона.

Силовики задокументировали факты, которые подтверждают намерение жителя Москвы перейти на сторону ВСУ или вступить в украинское военизированное формирование для участия в боевых действиях против РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и участии в деятельности организации, признанной террористической. По этим статьям ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы. Мужчина арестован.

