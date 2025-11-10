ФСБ задержала жителя Москвы за сбор данных о российских военных для Украины
Силовики задержали жителя Москвы, который собирал для Украины данные о российских военных, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По информации ведомства, 45-летний россиянин инициативно установил сотрудничество с представителями украинских спецслужб и запрещенной на территории РФ украинской террористической организации.
По заданию кураторов задержанный собирал информацию о месте жительства, используемом транспорте и времени передвижения военнослужащего ВС России.
Кроме того, мужчине было поручено совершить диверсию на одной из железнодорожных станций Московского региона.
Силовики задокументировали факты, которые подтверждают намерение жителя Москвы перейти на сторону ВСУ или вступить в украинское военизированное формирование для участия в боевых действиях против РФ.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и участии в деятельности организации, признанной террористической. По этим статьям ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы. Мужчина арестован.
Матвиенко
Дядя Сэм где живёт? Правильно! На другой стороне земного шарика. Однако, в России скопилась огромная толпа страждущих любителей резанной долларовой бумаги с долгом под 40 трюлликов. Откуда такой алкоголизм с дрожащими руками? Посмотри на зелебобу. Ему показали туго набитый мешок долларовой брэхни и он смачно "поплыл" вместе с Украиной в чёрную дырку окончательно и безвозвратно.
шойги уже все продали хохлам.
Другого трафарета не было.
Во очередная кремлевская "странность" СВО.
Укрохестапо до сих пор не признано террористической организацией - почему?