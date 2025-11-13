Группа «Оберманекен» получила «Арбатский Грэмми»

16:58 13.11.2025

Клуб «16 Тонн Арбат» в четвертый раз вручил независимую музыкальную премию Cup Of Madness самым интересным инди-проектам 12 ноября 2025 года.

Награду в номинации «Безумная чашка» получила легендарная группа «Оберманекен». Вручал ее лидер группы «Ночной проспект» Алексей Борисов, который напомнил, что взаимодействует с лауреатами еще с 80-х годов. Создатель же «Оберманекена» Анжей Захарищев фон Брауш метко окрестил премию Cup Of Madness «Арбатским Грэмми».

Несмотря на то, что «Оберманекен», как и другие лауреаты, отыграл всего одну песню - «Стратосферные парни», выступил коллектив в полном составе, где, помимо лидера были вокалистка Олепмпицка Эрте, аккордеонистка Лиза Дорофеева, басист Данила Фломастер и барабанщик Антон Гребенкин из группы «Градусы». Поскольку последний был представителем иного, по сравнению с «Оберманкенном» жанра, прилетел он, по словам Анжея Захарищева фон Брауша из другой вселенной.

Сет «Оберманекена» был сравним с космическим путешествием. Анжей Захарищев фон Брауш сообщил, что он поет про звезды и космические странствия. А в финале торжественно возвестил: «К нам приближается Зинаида Гиппиус!»

Искрометной выдалась и игра Анжея Захарищева фон Брауша в рулетку с Алисой из Страны чудес. Когда та спросила его, какие жетоны он выберет, он делегировал эти полномочия Олемпицке Эрте, объяснив, что именно она ответственна в группе «за сакральные решения». Маневр удался - «Оберманекен» выиграл толстовку с символикой клуба.

Приз в категории «Фантомная чашка» вручил группе «Редкие птицы» Найк Борзов. «Никогда не слышал но одобряю!» - заявил он. А «еть» + BELOGLAZOV получили «Биполярную чашку» из рук Тутты Ларсен. Хедлайнером церемонии стала группа « Хадн Дадн».

Остальные призеры и номинации:

«ФЛАМАНДСКАЯ ШКОЛА» — АЛХИМИЧЕСКАЯ ЧАШКА

FÓLGA — АСТРАЛЬНАЯ ЧАШКА

3.56am — СУМЕРЕЧНАЯ ЧАШКА

Ankobo+Kaboo — НОМАДИЧЕСКАЯ ЧАШКА

«Колыбель для кошки» — БОКОНИЧЕСКАЯ ЧАШКА

«Кубикмагги» — МАГИЧЕСКАЯ ЧАШКА

Всеволод Дорохов — ВДОХНОВЕННАЯ ЧАШКА

