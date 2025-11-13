В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула собак

Росстандарт впервые утвердил требования к организации и оборудованию территорий для выгула и дрессировки собак. 

Вступающий в силу с 1 апреля 2026 года ГОСТ содержит общие требования к проектированию, оборудованию и содержанию территорий для прогулок, занятий и игр с собаками, пишет «Коммерсант».

В документе указывается, в частности, что к объектам инфраструктуры для владельцев собак относятся игровые и дрессировочные площадки, места для «гигиенического выгула» и маршруты для прогулки. Для каждого из них обозначены конкретные параметры, в том числе требования к освещению, зонированию, установке препятствий для дрессировки собак.

Так, минимальная площадь игровой площадки составляет 200 кв. м, места для выгула должны быть огорожены декоративным забором высотой до 0,7 м или кустарником. Прогулочные маршруты не должны пересекаться с детскими и спортивными зонами. Для обеспечения санитарных норм ГОСТ предусматривает зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов.

Необходимость разработки стандарта вызвана ростом числа домашних собак в городах, пояснили «Коммерсанту» в Росстандарте: количество животных, по оценкам ведомства, варьируется от 22 млн до 25,5 млн особей. «Из-за отсутствия единых правил площадки создавались стихийно, без учета типологии территорий, реальных сценариев использования и требований безопасности»,— пояснили в агентстве. 

ГОСТ является добровольным, но если на него появится ссылка в нормативно-правовых актах (например, в муниципальных правилах благоустройства) или упоминание в контрактах или техзаданиях для подрядчиков, то документ станет обязательным.

  1. 13.11.2025, 12:46
    Гость: личный опыт

    все равно будут выгуливать в парках, на тротуарах и детских площадках и без намордников, а так же на самовыгуле. Никому не нужная суета с этим гостом и прочими ограничениями, так как никто не будет следить за их исполнениями.

  2. 13.11.2025, 12:42
    Гость: stalker

    Площадки для выгула собак ? Рассмешили. И много ли таких площадок ? У нас на районе дай Бог если две-три наберутся. А в остальном местом выгула собак давно являются придомовые территории, улицы, скверы и парки города.

  3. 13.11.2025, 12:14
    Гость: Sl

    Закон хороший там, где следят за его выполнением, пустой болтовни нам и от царька хватает.

  5. 13.11.2025, 12:09
    Гость: гость

    Выгуливай своего злого пёселя по закону, болван, а не то уже другой злой пёсель, будет следить как тебя выгуливают.

