В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула собак

11:08 13.11.2025

Росстандарт впервые утвердил требования к организации и оборудованию территорий для выгула и дрессировки собак.

Вступающий в силу с 1 апреля 2026 года ГОСТ содержит общие требования к проектированию, оборудованию и содержанию территорий для прогулок, занятий и игр с собаками, пишет «Коммерсант».

В документе указывается, в частности, что к объектам инфраструктуры для владельцев собак относятся игровые и дрессировочные площадки, места для «гигиенического выгула» и маршруты для прогулки. Для каждого из них обозначены конкретные параметры, в том числе требования к освещению, зонированию, установке препятствий для дрессировки собак.

Так, минимальная площадь игровой площадки составляет 200 кв. м, места для выгула должны быть огорожены декоративным забором высотой до 0,7 м или кустарником. Прогулочные маршруты не должны пересекаться с детскими и спортивными зонами. Для обеспечения санитарных норм ГОСТ предусматривает зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов.

Необходимость разработки стандарта вызвана ростом числа домашних собак в городах, пояснили «Коммерсанту» в Росстандарте: количество животных, по оценкам ведомства, варьируется от 22 млн до 25,5 млн особей. «Из-за отсутствия единых правил площадки создавались стихийно, без учета типологии территорий, реальных сценариев использования и требований безопасности»,— пояснили в агентстве.

ГОСТ является добровольным, но если на него появится ссылка в нормативно-правовых актах (например, в муниципальных правилах благоустройства) или упоминание в контрактах или техзаданиях для подрядчиков, то документ станет обязательным.