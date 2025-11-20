ФСБ сообщила о предотвращении попытки отравления российского офицера

ФСБ заявила о задержании жителя ДНР, который, по данным спецслужбы, выполняя задание украинской разведки, готовил покушение на высокопоставленного российского военного с использованием токсичных веществ британского происхождения.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, задержанный в ноябре получил от представителей украинской разведки две упаковки пива британского производства, которые он должен был передать российскому офицеру как подарок. Сотрудники ФСБ задержали его в момент передачи.

Экспертиза показала, что в бутылках находилась смесь веществ «колхицин» и «третбутилбициклофосфат», относящихся к категории высокотоксичных. В спецслужбе сообщили, что эта смесь представляет собой аналог вещества VX, запрещённого Конвенцией о химическом оружии 1993 года. Данная смесь вызывает при употреблении «мучительную смерть» в течение 20 минут.

Также, по данным ведомства, задержанный ранее получал от украинской стороны взрывчатые материалы, доставленные беспилотниками на территорию ДНР, и хранил их дома для возможного использования в диверсионных целях.

Личность российского офицера и дополнительные детали операции в ФСБ не раскрываются.

В новость внесены изменения в 10:50 мск (добавлено видео)

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.11.2025, 17:45
    Гость: Григорьев

    Кое-кто тут пишет, что возможно это не очень реалистичная операция ФСБ ? Бросьте, метать эту наивную лапшу на уши для детей младшего школьного возраста. Диверсия вполне в духе евро- и хохло- завров, помешанных на благодати западной кормушки.

  2. 20.11.2025, 17:38
    Гость: ABCD

    А вы что, думаете что если сотрудник ФСБ то им минимум машину с отделкой внутри карельской берёзой дарить могут? Ну сунул в руки на улице типа по приятельски. У нас когда то сосед с полными карманами банок пива всех угощал.

  4. 20.11.2025, 16:51
    Гость: читали по диагонали?

    ДВЕ УПАКОВКИ пива британского производства,=

    Экспертиза показала, что В БУТЫЛКАХ находилась

    а не в банках))

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2025/11/20/federalnaya-sluzhba-bezopasnosti-rf-fsb/920033-fsb-soobshchila-o-predotvrashchen

    И ВООБЩЕ, откуда в Донецке британское пиво?

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Слежка вместо поддержки? Семьи возьмут под финансовый колпак
Импортозамещение оказалось более сложной задачей, чем предполагалось
В Саратове священников закрепили за женскими консультациями
Гладко было на бумаге: инициатива о блокировке SIM-карт вернувшихся из-за границы россиян создаст множество проблем
Избранное
Ермен Анти и Адаптация «Массаракш»
Вячеслав Рудников: «Московский судья Евгений Пахомов вольно или невольно сыграл решающую роль в хищении группой Александра Клячина активов стоимостью почти 3 миллиарда рублей». Подробная схема
Некоторые любят покрепче
Вопрос назрел: закон должен защитить правоохранителей и «самообороняющихся»?
«Поддержка Евроатлантикой нынешней Украины и укронацизма – естественна и закономерна»
НАИВ «35 Live. 15.04.2024» (CD + DVD)
«Бригадный подряд» нашел способ повышения либидо у женщин в 8 раз
Ваниль «Полосы» (интернет-релиз)
«Гран-Куражъ» вспомнил Чернобыль и поздравил с Пасхой
Сергей Шойгу: «Уровень доверия к Вооруженным силам России в обществе колеблется в диапазоне от 79% до 86%»
Гудтаймс «Химки. Лето. Содомия» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации