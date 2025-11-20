ФСБ сообщила о предотвращении попытки отравления российского офицера

08:38 20.11.2025

ФСБ заявила о задержании жителя ДНР, который, по данным спецслужбы, выполняя задание украинской разведки, готовил покушение на высокопоставленного российского военного с использованием токсичных веществ британского происхождения.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, задержанный в ноябре получил от представителей украинской разведки две упаковки пива британского производства, которые он должен был передать российскому офицеру как подарок. Сотрудники ФСБ задержали его в момент передачи.

Экспертиза показала, что в бутылках находилась смесь веществ «колхицин» и «третбутилбициклофосфат», относящихся к категории высокотоксичных. В спецслужбе сообщили, что эта смесь представляет собой аналог вещества VX, запрещённого Конвенцией о химическом оружии 1993 года. Данная смесь вызывает при употреблении «мучительную смерть» в течение 20 минут.

Также, по данным ведомства, задержанный ранее получал от украинской стороны взрывчатые материалы, доставленные беспилотниками на территорию ДНР, и хранил их дома для возможного использования в диверсионных целях.

Личность российского офицера и дополнительные детали операции в ФСБ не раскрываются.

В новость внесены изменения в 10:50 мск (добавлено видео)