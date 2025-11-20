ФСБ сообщила о предотвращении попытки отравления российского офицера
ФСБ заявила о задержании жителя ДНР, который, по данным спецслужбы, выполняя задание украинской разведки, готовил покушение на высокопоставленного российского военного с использованием токсичных веществ британского происхождения.
По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, задержанный в ноябре получил от представителей украинской разведки две упаковки пива британского производства, которые он должен был передать российскому офицеру как подарок. Сотрудники ФСБ задержали его в момент передачи.
Экспертиза показала, что в бутылках находилась смесь веществ «колхицин» и «третбутилбициклофосфат», относящихся к категории высокотоксичных. В спецслужбе сообщили, что эта смесь представляет собой аналог вещества VX, запрещённого Конвенцией о химическом оружии 1993 года. Данная смесь вызывает при употреблении «мучительную смерть» в течение 20 минут.
Также, по данным ведомства, задержанный ранее получал от украинской стороны взрывчатые материалы, доставленные беспилотниками на территорию ДНР, и хранил их дома для возможного использования в диверсионных целях.
Личность российского офицера и дополнительные детали операции в ФСБ не раскрываются.
В новость внесены изменения в 10:50 мск (добавлено видео)
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кое-кто тут пишет, что возможно это не очень реалистичная операция ФСБ ? Бросьте, метать эту наивную лапшу на уши для детей младшего школьного возраста. Диверсия вполне в духе евро- и хохло- завров, помешанных на благодати западной кормушки.
А вы что, думаете что если сотрудник ФСБ то им минимум машину с отделкой внутри карельской берёзой дарить могут? Ну сунул в руки на улице типа по приятельски. У нас когда то сосед с полными карманами банок пива всех угощал.
Из Киева конечно. А в Киев попадает из лабораторий спецслужб англии.
ДВЕ УПАКОВКИ пива британского производства,=
Экспертиза показала, что В БУТЫЛКАХ находилась
а не в банках))
И ВООБЩЕ, откуда в Донецке британское пиво?
Раз,не взорвали,так давай ему пивка британского поднесём?