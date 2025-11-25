Суд признал экс-замминистра обороны Тимура Иванова банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества, сообщает РИА Новости.

Суд счел обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов - основной долг по кредиту. Реализацию имущества суд открыл, минуя начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Такой порядок применяется, в частности, в отношении лиц, имеющих неснятую судимость за экономическое преступление.

На заседании во вторник суд напомнил, что ранее от находящегося в СИЗО Иванова поступило заявление, в котором он признал долг перед банком и попросил ввести сразу процедуру реализации имущества. Представитель ПСБ передал суду выписку из ЕГРН, подтверждающую, что квартира, находящаяся в залоге у ПСБ в качестве обеспечения по кредиту, по-прежнему находится в собственности Иванова.

Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.

Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход международных санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.

Как выяснило следствие, фигуранты также похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" - на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью.

Комментарии читателей

  1. 25.11.2025, 15:54
    Гость: да-да

    поэтому сразу после ареста Тимура, в прессе прекратились всякие упоминания о его еврейской жене.

  3. 25.11.2025, 15:21
    Гость: Олег

    Отсидит сейчас в санатории пару лет и выйдет к своим миллиардам, а путин будет врать о борьбе с коррупцией!!!

