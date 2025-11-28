В Госдуму внесли соглашение с Индией о порядке отправки военных

23:16 28.11.2025

Правительство России внесло в Государственную думу на ратификацию соглашение с Индией о порядке отправки военных на территорию друг друга.

«Ратифицировать <...> порядок направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Российской Федерации на территорию Республики Индии», — цитирует соотвестствующий документ газета «Известия».

Согласно пояснительной записке, соглашение будет применяться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Документ также устанавливает упрощенный порядок уведомления о заходах военных кораблей — за 14 дней вместо 30, предусмотренных текущим законодательством.