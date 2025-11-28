В Госдуму внесли соглашение с Индией о порядке отправки военных

Правительство России внесло в Государственную думу на ратификацию соглашение с Индией о порядке отправки военных на территорию друг друга. 

«Ратифицировать <...> порядок направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Российской Федерации на территорию Республики Индии», — цитирует соотвестствующий документ газета «Известия».

Согласно пояснительной записке, соглашение будет применяться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Документ также устанавливает упрощенный порядок уведомления о заходах военных кораблей — за 14 дней вместо 30, предусмотренных текущим законодательством.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Школа © KM.RU, Илья Шабардин
Только 19 процентов детей мигрантов смогли поступить в российские школы
© KM.RU
Росреестр предложил аннулировать право собственности после возврата денег
На Украине Ломоносова признали символом российского империализма
Коллаж © KM.RU
«Уже не 28»: Европейцы лихо кастрировали «мирный план Трампа»
Избранное
Porsche 911
«Русский народ на них плохо влияет»: от кого хотят отгородиться мусульмане в своем поселении под Москвой
ЙОРШ «Счастье! Конец» (мини-альбом)
Александр Иванов спел про Родину и пулю
Флирт «Триперахамудия / Член ЦК»
Как правильно мириться со своим парнем? Советы, которые изменят ваше мировоззрение
Созвездие N «Космосом» (интернет-сингл)
«Рекорд Оркестр», 22 апреля, Papa Bar
Дальше мечты «Летом» (интернет-сингл)
Сергей Угольников: «Как бесплатно снять настоящий шедевр»
Ешьте на здоровье! Мифы и реальность о питании в армейских столовых
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации