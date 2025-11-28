Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили на переговорах в Кремле ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщает РИА Новости.
Путин рассказал, что провести саммит России и США в Будапеште предложил Дональд Трамп. Он отметил, что был бы рад проведению встречи именно в Будапеште, если стороны об этом договорятся. Москва знает взвешенную позицию Венгрии по украинскому вопросу.
Со своей стороны, Орбан заявил, что готов предоставить площадку для переговоров: "Мы надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру".
Путин также подчеркнул, что отношения Москвы и Будапешта основаны на прагматичном подходе, страны сотрудничают в энергетике, есть вопросы и проблемы, которые требуют обсуждения.
Орбан уточнил, что Венгрия ценит стабильность энергопоставок из России, заинтересована в продолжении диалога по этому вопросу.
На встрече также присутствуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что лидеры не планируют общаться с прессой.
Орбан перед вылетом в Москву заявил, что хочет продолжить импорт нефти и газа в Венгрию. По его словам, США отменили санкции на трубопроводные поставки. Премьер подчеркнул, что экспорт из России обеспечил стране самые низкие цены на энергоносители в Европе.
Однако, шинка лопнет у этого европейского ханты-манси.
С газом понятно, через Турцию, а вот с нефтью есть проблема. Пусть молится, что сидит в ЕС и НАТО, а то был бы без газа и без нефти халявных.
Буковину обязательно нужно вернуть Хозяйке Венгрии.
Более чем заслужила.Да и от мамалыжников кое-что отчуждить в ее пользу.
такой РЕСПЕКТ и УВАЖУХА?