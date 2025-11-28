Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения

Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили на переговорах в Кремле ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщает РИА Новости.

Путин рассказал, что провести саммит России и США в Будапеште предложил Дональд Трамп. Он отметил, что был бы рад проведению встречи именно в Будапеште, если стороны об этом договорятся. Москва знает взвешенную позицию Венгрии по украинскому вопросу.

Со своей стороны, Орбан заявил, что готов предоставить площадку для переговоров: "Мы надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру".

Путин также подчеркнул, что отношения Москвы и Будапешта основаны на прагматичном подходе, страны сотрудничают в энергетике, есть вопросы и проблемы, которые требуют обсуждения.

Орбан уточнил, что Венгрия ценит стабильность энергопоставок из России, заинтересована в продолжении диалога по этому вопросу.


На встрече также присутствуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что лидеры не планируют общаться с прессой.

Орбан перед вылетом в Москву заявил, что хочет продолжить импорт нефти и газа в Венгрию. По его словам, США отменили санкции на трубопроводные поставки. Премьер подчеркнул, что экспорт из России обеспечил стране самые низкие цены на энергоносители в Европе. 

